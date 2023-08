Paysandu: CBF detalha tabela do quadrangular da Série C; Bicola usará o Mangueirão

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada do quadrangular de acesso da Série C, nesta segunda-feira (28). O Paysandu estreia contra o Volta Redonda no próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, pelo Grupo C. Ainda pelo cumprimento de uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Papão poderá ter apenas mulheres e crianças nas arquibancadas.

Primeiro jogo fora de casa

Na segunda rodada, o Paysandu faz o primeiro jogo fora de casa neste quadrangular. No sábado, dia 9 de setembro, os bicolores visitam o Amazonas na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida ocorre a partir das 16h30.

Público livre no Mangueirão

Depois, o Paysandu volta a jogar em Belém e a equipe conta com um reforço: o Estádio do Mangueirão. Como antecipado por O Liberal, o Papão tinha solicitado que os jogos com público livre do quadrangular fossem realizados no local. A primeira partida do Bicola no Colosso do Bengui será no domingo, 17 de setembro, às 16h, contra o Botafogo-PB.

Returno

Os jogos de volta do Paysandu pelo Grupo C da Terceirona começam no dia 23 de setembro, um sábado, às 16h, contra o próprio Botafogo-PB. A partida será realizada no Estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba.

Última em casa

O último jogo do Paysandu do quadrangular de acesso como mandante será no dia 1° de outubro, às 19h, contra o Amazonas. O duelo ocorre no mesmo Mangueirão. Caso a equipe bicolor não avance para a final, independentemente da conquista do acesso à Segundona, esta será a despedida do Papão dos jogos em Belém em 2023.

Rodada final

Na última rodada da chave, todos os jogos ocorrem no mesmo horário. No caso do Paysandu, a equipe finaliza o quadrangular no dia 7 de outubro, um sábado, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, contra o Volta Redonda.