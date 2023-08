Novos contratados do Paysandu estão regularizados e podem estrear no quadrangular contra o Voltaço

O Paysandu se reforçou para a disputa do quadrangular final da Série C. O clube alviceleste fechou as contratações do atacante Mirandinha e do meio-campista Alencar. Os atletas estavam disputando a Série D e já estão aptos para vestir a camisa do Papão na Terceirona.

Os dois jogadores tiveram o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e estão à disposição do técnico Hélio dos Anjos e podem jogar pela equipe bicolor. Com a chegada da dupla, o Paysandu chegou ao incrível número de 47 jogadores contratados na temporada 2023.

Mirandinha

O atacante Mirandinha, de 23 anos, estava jogando a Série D pelo Maringá-PR e chega ao Paysandu por empréstimo até o final do Brasileiro, já que possui contrato com o clube paranaense até o final de 2025. O jogador esteve na Coreia do Sul, realizou 10 partidas e retornou ao Maringá, onde esteve em campo em 15 partidas nesta temporada e balançou a rede suas vezes.

VEJA MAIS

Alencar

O meio-campista Alencar, de 21 anos, estava jogando a Série D pelo Retrô-PE. O jogado foi formado nas categorias de base do clube pernambucano e chegou a ser emprestado ao Sub-20 do Flamengo-RJ, mas retorno à equipe nordestina. Na atual temporada o atleta fez 31 partidas.

VEJA MAIS

Agenda

A estreia do Paysandu no quadrangular da Série C está marcada para o próximo domingo (3), às 19h, na Curuzu, em Belém, contra o Volta Redonda-RJ. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal FM na frequência 97.5MHz, além de transmissão no Youtube e nas redes sociais do Grupo Liberal.