Estreia do Paysandu no quadrangular da Série C muda de horário; veja qual o novo

A partida de estreia do Paysandu no quadrangular de acesso do Campeonato Brasileiro da Série C teve mudança de horário. O duelo, que ocorre no próximo domingo (17), no Estádio da Curuzu, estava marcado para 19h, mas o horário foi alterado. Com isso, Papão e Voltaço entram em campo às 17h.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A estreia do Bicola no quadrangular será a segunda e última partida em que o clube paraense terá que cumprir a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com isso, apenas mulheres e crianças poderão acompanhar o jogo. Esta será a segunda vez que uma partida do Paysandu terá público limitado.

VEJA MAIS

No domingo, os torcedores poderão acompanhar o duelo entre Paysandu e Volta Redonda, válida pela primeira rodada do Grupo C da segunda fase da Terceirona, pela transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com e também ao vivo pela Rádio Liberal.