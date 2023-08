Paysandu economizou quantia milionária com saída de atletas, afirma executivo

Em uma entrevista concedida nesta segunda-feira (28), Ari Barros, o executivo de futebol do Paysandu, apresentou um balanço abrangente das atividades realizadas pelo clube ao longo da temporada. Com o fracasso no Parazão e começo abaixo na Série C, a diretoria do clube bicolor iniciou negociações para a saída de alguns jogadores - 24 no total. Segundo o dirigente, isso gerou uma economia de cerca de R$ 1 milhão.

"A nossa chegada viabilizou a realocação de diversos atletas. Utilizamos conexões e indicações para colocar jogadores em outros clubes. A torcida pode estar tranquila, pois o clube não enfrentou dificuldades financeiras. Por meio dessas negociações e acordos, conseguimos poupar cerca de R$ 1 milhão. Isso não representou um ônus, uma vez que remuneramos os atletas conforme seu desempenho. Estabelecemos acordos justos, evitando que o clube ficasse sob pressão devido a esses arranjos", declarou Barros.

As saídas de jogadores, combinadas com a chegada de reforços valiosos e o trabalho do treinador Hélio dos Anjos, foram fatores cruciais na transformação do Paysandu. O clube saiu da iminência de rebaixamento para a Série D e assegurou sua classificação antecipada para a fase quadrangular. Um elemento-chave desse progresso, conforme salientou Ari Barros, foi a harmonia no vestiário, onde não houve conflitos internos:

"Às vezes, as pessoas têm a visão limitada de que o papel do executivo se resume a contratações. No meio das turbulências, resultados adversos e mudanças de comando e jogadores, tínhamos uma equipe para cada competição. Muitos jogadores sabiam que não continuariam no projeto, o que não é fácil de administrar. Quando afirmo que o papel do executivo também envolve a gestão de pessoas, sinto-me orgulhoso, pois, em meio a tantas pressões, conseguimos gerenciar o vestiário sem nenhum tipo de tumulto. Isso é gratificante, pois os jogadores demonstraram grande respeito pela nossa liderança", concluiu Barros.