Seleção Brasileira em Belém: Veja imagens do centro de mídia para o jogo no Mangueirão

A Secretaria de Comunicação (Secom) revelou imagens do centro de mídia, que receberá a imprensa do Brasil e exterior para cobrir a estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na sexta-feira (8), às 21h45, no Estádio do Mangueirão, a equipe recebe a Bolívia pela primeira rodada da competição.

Na área ficarão repórteres e fotógrafos que farão a cobertura da partida. Nele, terão acesso à internet para poder produzir todo o material do duelo da Seleção Brasileira, que retorna ao Mangueirão após 12 anos.

Acompanhe a cobertura completa da Seleção Brasileira em Belém pelo portal OLiberal.com.