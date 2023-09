Seleção Brasileira em Belém: jogadores enfrentarão sensação térmica de 35º no treino de terça

A Seleção Brasileira irá experimentar o calor de Belém durante os treinos da próxima terça (5), quarta (6) e quinta-feira (7). Para o primeiro treino, já amanhã, a previsão é que a sensação térmica chegue a 35º entre 17h e 18h, horário que os jogadores estarão em campo. Na quarta-feira, a mesma coisa irá se repentir. Nos dois dias a chance de chuva nesse horário é de apenas 10%.

Já na quinta-feira (7), último treino antes da partida de sexta (8), a previsão é de 29º graus com sensação térmica de 33º, mas a chance de chover no horário dos trabalhos sobe para 40%. No dia do jogo, que inicia às 21h45 da sexta-feira (8), a previsão do tempo aponta 28º, com sensação térmica de 31º. A boa notícia fica por conta da chance de chuva, que durante esse horário será de zero.

Em Belém já estão os atletas Raphael Veiga (Palmeiras), André (Fluminense), Lucas Perri (Botafogo) e Nino (Fluminense) encontram-se concentrados, enquanto o restante do grupo está programado para desembarcar na cidade ainda nesta segunda, à noite. A partir de terça, o time completo da Seleção Brasileira iniciará os treinos visando ao importante duelo nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Hoje (4), os quatro atletas farão um trabalho regenarativo, após atuarem por seus clubes no final de semana pelo Brasileirão. Os jogadores ficarão em Belém até às 17h do próximo sábado (9).

Agenda da Seleção Brasileira

O restante da delegação chegará a Belém nesta terça-feira (5) e, no mesmo dia, serão iniciados os treinamentos, que seguirão até a quinta-feira (7), sempre às 17h30, no Mangueirão, local da partida. Os treinos de terça e quarta serão fechados e a imprensa terá apenas 30 minutos para registrar imagens, porém, no treinamento de quinta-feira (7), a imprensa poderá registrar toda a movimentação.

Treinos (BELÉM)

Terça-feira - 17h30 (Estádio Mangueirão)

19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

Quarta-feira - 17h30 (Estádio Mangueirão)

19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

Quinta-feira - TREINO OFICIAL - 17h30 (Estádio Mangueirão)

19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

JOGO BRASIL X BOLÍVIA

Sexta-feira - 21h45 (Estádio Mangueirão)

Sábado - Viagem para o Peru 17h.