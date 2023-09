Torcedores lotam quarteirão de hotel em saída da Seleção Brasileira para treino no Mangueirão

Milhares de torcedores lotaram as redondezas do hotel onde a seleção brasileira está hospedada, na Avenida Nazaré, em Belém, durante a tarde desta terça-feira (5). A expectativa do público era grande para ver a equipe na saída para o primeiro treinamento da semana no gramado do Mangueirão. A movimentação está prevista para comerçar às 17h30 no Colosso do Benguí, sem a presença de público.

O trânsito teve que ser bloqueado na região. O embarque nos ônibus da seleção acabaram sendo feitos pela lateral do hotel, pela Travessa Benjamin Constant, que teve o sentido da via invertido para que os veículos com os jogadores saíssem pela própria avenida Nazaré e fossem escoltada por batedores da Polícia Militar e agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Nesta primeira movimentação, o técnico Fernando Diniz vai promover uma atividade longa e intensa com os novos comandados. É seu primeiro trabalho de campo à frente do time canarinho. Serão quase duas horas de trabalhos táticos e técnicos com o elenco quase completo - apenas o atacante Gabriel Jesus, convocado de última hora após o corte de Antony, não estará presente. O jogador ex-Palmeiras e hoje do Arsenal, da Inglaterra, deve se juntar à delegação ainda nesta terça à noite.

Programação da Seleção

Os jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes desembarcaram na capital do Pará entre o último domingo e a madrugada desta terça-feira (5). A equipe canarinho encara a Bolívia na sexta-feira, dia 8, a partir das 21h45, no Mangueirão.

Agenda da semana da Seleção:

Terça-feira (05/09)

17h30 - Treino no Mangueirão

19h30 / 20h - Entrevista coletiva

Quarta-feira (06/09)

17h30 - Treino no Mangueirão

19h30 / 20h - Entrevista coletiva

Quinta-feira (07/09)

17h30 - Treno completo aberto à imprensa no Mangueirão

19h30 / 20h - Entrevista coletiva