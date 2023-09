Acompanhe ao vivo o último treino da Seleção Brasileira antes de jogo contra a Bolívia em Belém

O técnico Fernando Diniz comanda o último treino da Seleção Brasileira antes da estreia nas Eliminatórias Sul-americandas para a Copa do Mundo de 2026. O trabalho, que pode ser acompanhado na íntegra pela imprensa, acontece no gramado do Mangueirão, que será o palco do duelo contra a Bolívia na sexta-feira, a partir das 21h45.

Assista ao vivo: