Sem marcar há quatro jogos pela Seleção, Richarlison encara principal 'freguês' pelas Eliminatórias

Provável titular da Seleção diante do Peru, em partida a ser disputada às 23h (de Brasília) pela 2ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante Richarlison pode acabar com um longo jejum de gols pela Seleção. Levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal aponta que os peruanos são as principais vítimas do Pombo, quando ele veste a camisa amarelinha.

Segundo o levantamento, o Peru é a principal vítima do atacante com a camisa do Brasil, com três gols sofridos. O último deles ocorreu em 2020, quando o atacante vinha de um jejum de sete jogos sem marcar pelo país. No entanto, o Pombo deixou sua marca na vitória brasileira por 4 a 2, também pela segunda rodada das eliminatórias.

Números de Richarlison pela Seleção

45 jogos

20 gols

3 gols contra o Peru

7 jogos é o maior jejum sem marcar

Jejum atual

A atual sequência sem marcar soma quatro partidas, 295 minutos, e teve início na eliminação no Catar para a Croácia. Na ocasião, Richarlison foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo e finalizou apenas uma vez ao gol, para fora.

Pombo também passou em branco contra Guiné, Senegal e Bolívia e em todos os jogos teve ao menos uma grande chance perdida. No total do jejum, são oito finalizações, sendo quatro para fora, uma bloqueada e três na direção do gol.

Brasil x Peru

Brasil e Peru se enfrentam nesta terça-feira (12), às 23h (de Brasília), no Estádio Nacional. Com três pontos e quatro de saldo, o Brasil é o líder após a primeira rodada das eliminatórias sul-americanas, que garantem seis vagas diretas e uma na repescagem para a Copa de 2026.