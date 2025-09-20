Capa Jornal Amazônia
Torcedor do Remo provoca o Paysandu e se fantasia de 'Fantasma da Série C; assista

Antes do jogo contra o Atlético-GO, torcedor do Remo passeia pelo bairro de São Brás em Belém fantasiado de 'Fantasma da Série C'

Fábio Will
Torcedor do Remo provoca o Paysandu nas ruas de Belém (Reprodução / Instagram @encarnaleao)

A rivalidade entre Remo e Paysandu ultrapassa gerações e a zoeira entre os torcedores é grande. Co os dois clubes em posições opostas na Série B, um torcedor do Remo decidiu ir ao jogo de hoje, contra o Atlético-GO, no Baenão, fantasiado de “Fantasma da Série C”.

Em um vídeo publicado pelo perfil "Encarna Leão", no Instagram, um torcedor está vestido com um pano branco com uma letra “C”, uma máscara e uns machadinhos de brinquedo. Ele estava caminhando no bairro de São Brás, em Belém, próximo ao Estádio Baenão.

Atualmente o Remo briga na parte de cima da tabela e o Paysandu luta contra o rebaixamento para a Série C. Nesta rodada o Remo pega o Atlético-GO, hoje, às 20h30, no Baenão. Já o Paysandu joga contra o Goiás, fora de casa.

esportes

remo

remo

paysandu

paysandu

série b
Remo
