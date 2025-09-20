Torcedor do Remo provoca o Paysandu e se fantasia de 'Fantasma da Série C; assista

A rivalidade entre Remo e Paysandu ultrapassa gerações e a zoeira entre os torcedores é grande. Co os dois clubes em posições opostas na Série B, um torcedor do Remo decidiu ir ao jogo de hoje, contra o Atlético-GO, no Baenão, fantasiado de “Fantasma da Série C”.

Em um vídeo publicado pelo perfil "Encarna Leão", no Instagram, um torcedor está vestido com um pano branco com uma letra “C”, uma máscara e uns machadinhos de brinquedo. Ele estava caminhando no bairro de São Brás, em Belém, próximo ao Estádio Baenão.

ASSISTA

Atualmente o Remo briga na parte de cima da tabela e o Paysandu luta contra o rebaixamento para a Série C. Nesta rodada o Remo pega o Atlético-GO, hoje, às 20h30, no Baenão. Já o Paysandu joga contra o Goiás, fora de casa.