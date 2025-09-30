Nico Ferreira comemora primeiro gol com a camisa do Remo e elogia técnico: 'Nos deu confiança' O atacante azulino deixou sua marca na vitória que devolveu a confiança ao elenco azulino O Liberal 30.09.25 17h00 Nico Ferreira observa o trabalho com bola no Baenão. (Samara Miranda/Ascom Remo) Depois de quatro jogos com a camisa do Remo, o atacante uruguaio Nico Ferreira deixou sua marca, ajudando o time a vencer o CRB por 4 a 2, pela 29ª rodada da Série B. O resultado devolveu a confiança ao grupo, que subiu para o oitavo lugar e manteve vivas as chances de acesso à Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O placar elástico contou com a contribuição decisiva de Nico Ferreira, autor do terceiro gol da partida, quando o Remo já havia virado o marcador após o belo gol de Matheus Ribeiro e os tentos de Diego Hernandez e Fábio Alemão (contra). Sobre o momento, o jogador destacou a alegria em ajudar a equipe. "Na verdade, fiquei muito contente por marcar meu primeiro gol aqui com o Remo. Por mais importante que tenha sido, a vitória é do grupo. Ganhamos e conquistamos três pontos que podem nos ajudar muito nessa luta pelo acesso", disse o atacante, que também ressaltou a importância da chegada de Guto Ferreira ao comando técnico. VEJA MAIS Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade. Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes Remo e Paysandu repetem roteiro improvável na Série B com vitórias idênticas e de virada Remo e Paysandu venceram na 29ª rodada pelo mesmo placar, 4 a 2, ambos de virada, repetindo quase passo a passo um feito que só havia acontecido uma vez nesta edição da competição "Foram poucos dias com o novo treinador, mas o importante é que entendemos a ideia que ele passou. Ele nos deu confiança para jogar, e assim conseguimos fazer nosso trabalho. O grupo está bem unido, e isso se reflete dentro de campo", afirmou. Com a vitória, o Remo chegou a 42 pontos, seis a menos que o primeiro clube dentro do G4, o Athletico-PR, com 48. Agora, a equipe azulina vai ao Paraná enfrentar o Operário-PR, no próximo domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger. Para este duelo decisivo, o atacante espera manter o ritmo intenso e corrigir detalhes que possam fazer a diferença fora de casa. "No primeiro tempo não conseguimos entrar muito na defesa deles. Já no segundo, evoluímos e ganhamos mais confiança. Conseguimos trabalhar melhor a bola, viramos a partida e garantimos a vitória. Temos que manter esse ritmo", encerrou. 