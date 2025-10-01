Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Hernandez quer seu lugar no time titular do Remo: 'jogo em qualquer lugar do ataque'

No último domingo (29), o uruguaio teve atuação elogiada na vitória que devolveu confiança ao Leão após a saída do técnico António Oliveira

O Liberal

O meia-atacante Diego Hernández afirmou que está pronto para atuar em qualquer posição do setor ofensivo de Guto Ferreira. O jogador, que iniciou como titular na estreia de Guto Ferreira no comando azulino — vitória por 4 a 2 sobre o CRB, no Mangueirão — tenta se reafirmar no time na reta final da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Eu gosto de jogar no ataque, que luta pra chegar ao gol. Pelo lado direito me sinto mais cômodo, mas não me limito a jogar nessa posição, posso jogar em qualquer lugar do ataque”, disse Hernández, ao comentar sobre seu papel em campo. 

VEJA MAIS

image Próximo adversário do Remo na Série B chega em boa fase disposto a alcançar o G4
Apesar disso, no primeiro turno o Leão Azul levou a melhor, em jogo disputado em Belém

image Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira
Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes

No último domingo (29), o uruguaio teve atuação elogiada na vitória que devolveu confiança ao Leão após a saída do técnico António Oliveira. Ele preferiu valorizar o desempenho coletivo. 

“Não quero destacar tanto meu individual, mas sim o que foi a partida pra equipe, foi muito importante, temos que seguir assim nas nove partidas que restam”, se esquivou. 

Fantasma 

O próximo compromisso será contra o Operário-PR, neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Curitiba, pela 30ª rodada da Série B. O time paranaense soma 39 pontos e ocupa a 12ª posição, três a menos que o Remo, que tem 42 e está a seis do G4. Uma vitória fora de casa pode aproximar os azulinos da zona de acesso. Uma derrota pode reduzir drasticamente a chance de acesso. 

Apesar de acreditar que o time deva esquecer o jogo contra o CRB, Hernández quer que  o time repita a boa atuação coletiva contra o Fantasma. “É uma partida difícil, num lugar difícil, já temos que esquecer a partida passada e pensar na próxima, vamos jogar como jogamos a anterior e será uma grande partida”, disse. 

Ele também evita fazer contas diárias para o acesso. É jogo a jogo. “Estamos num momento que não se deveria olhar para a tabela, e sim ir olhando jogo a jogo e arrancar o máximo de pontos que possamos”. 

Sob comando de Alex, ex-meia e ídolo de Palmeiras e Cruzeiro, o Operário vive boa fase e conta com Boschilia como destaque, com 13 gols e 5 assistências na temporada. Nos últimos oito jogos, foram três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota — justamente no clássico contra o Athletico-PR. 

O confronto deste domingo será o segundo entre as equipes nesta Série B. No primeiro turno, o Remo venceu. Agora, o Fantasma busca reverter o resultado, enquanto os paraenses tentam manter a reação sob o novo técnico. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

série b 2025

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

ARTILHEIRO

Pedro Rocha pode voltar já contra o Operário? Médico do Remo atualiza situação do atacante

Segundo o médico do clube, Jean Klay, artilheiro da Série B passará por testes, nesta quinta-feira (02)

01.10.25 20h07

FUTEBOL

Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário

Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão

01.10.25 19h29

CONFIANTE

Hernandez quer seu lugar no time titular do Remo: 'jogo em qualquer lugar do ataque'

No último domingo (29), o uruguaio teve atuação elogiada na vitória que devolveu confiança ao Leão após a saída do técnico António Oliveira

01.10.25 19h27

Futebol

Próximo adversário do Remo na Série B chega em boa fase disposto a alcançar o G4

Apesar disso, no primeiro turno o Leão Azul levou a melhor, em jogo disputado em Belém

01.10.25 17h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

01.10.25 7h00

TRETA

Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto

Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha

30.09.25 21h44

Futebol

Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda

O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

30.09.25 18h35

Futebol

Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde

Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026

01.10.25 12h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda