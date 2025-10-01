Hernandez quer seu lugar no time titular do Remo: 'jogo em qualquer lugar do ataque'

O meia-atacante Diego Hernández afirmou que está pronto para atuar em qualquer posição do setor ofensivo de Guto Ferreira. O jogador, que iniciou como titular na estreia de Guto Ferreira no comando azulino — vitória por 4 a 2 sobre o CRB, no Mangueirão — tenta se reafirmar no time na reta final da Série B.

“Eu gosto de jogar no ataque, que luta pra chegar ao gol. Pelo lado direito me sinto mais cômodo, mas não me limito a jogar nessa posição, posso jogar em qualquer lugar do ataque”, disse Hernández, ao comentar sobre seu papel em campo.

No último domingo (29), o uruguaio teve atuação elogiada na vitória que devolveu confiança ao Leão após a saída do técnico António Oliveira. Ele preferiu valorizar o desempenho coletivo.

“Não quero destacar tanto meu individual, mas sim o que foi a partida pra equipe, foi muito importante, temos que seguir assim nas nove partidas que restam”, se esquivou.

Fantasma

O próximo compromisso será contra o Operário-PR, neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Curitiba, pela 30ª rodada da Série B. O time paranaense soma 39 pontos e ocupa a 12ª posição, três a menos que o Remo, que tem 42 e está a seis do G4. Uma vitória fora de casa pode aproximar os azulinos da zona de acesso. Uma derrota pode reduzir drasticamente a chance de acesso.

Apesar de acreditar que o time deva esquecer o jogo contra o CRB, Hernández quer que o time repita a boa atuação coletiva contra o Fantasma. “É uma partida difícil, num lugar difícil, já temos que esquecer a partida passada e pensar na próxima, vamos jogar como jogamos a anterior e será uma grande partida”, disse.

Ele também evita fazer contas diárias para o acesso. É jogo a jogo. “Estamos num momento que não se deveria olhar para a tabela, e sim ir olhando jogo a jogo e arrancar o máximo de pontos que possamos”.

Sob comando de Alex, ex-meia e ídolo de Palmeiras e Cruzeiro, o Operário vive boa fase e conta com Boschilia como destaque, com 13 gols e 5 assistências na temporada. Nos últimos oito jogos, foram três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota — justamente no clássico contra o Athletico-PR.

O confronto deste domingo será o segundo entre as equipes nesta Série B. No primeiro turno, o Remo venceu. Agora, o Fantasma busca reverter o resultado, enquanto os paraenses tentam manter a reação sob o novo técnico.