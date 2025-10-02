João Pedro projeta reta final do Remo na Série B: ‘São nove finais’ Atacante destacou evolução com Guto Ferreira e reforçou a importância de vencer fora de casa contra o Operário. Iury Costa 02.10.25 16h56 Jogador comentou sobre fase final da Série B para o time azulino. (Reprodução Remo TV) Depois da vitória contra o CRB, que marcou a estreia do técnico Guto Ferreira no comando azulino, o atacante João Pedro falou em coletiva nesta semana sobre a reta final da Série B. Restando nove rodadas para o fim do campeonato, o jogador destacou que o time já não tem mais margem de erro e precisa encarar cada compromisso como decisão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Já não existe muita margem de erro. São nove finais em que esse próximo jogo é a primeira das nove, em que temos que ganhar e vamos fazer tudo para ganhar. O grupo está bem, confiante, e vai lutar para conquistar os três pontos”, afirmou. Evolução no desempenho coletivo Sobre a atuação recente, João Pedro avaliou que a equipe vem mostrando uma melhor sintonia dentro de campo. “As jogadas nesse último jogo começaram a sair melhor, coisa que não tinha vindo a acontecer nos anteriores. Muitos jogadores estão juntos há pouco tempo e, agora, começamos a entender os movimentos, como cada um gosta de receber a bola. Acredito que a partir de agora isso vai fluir com mais naturalidade”, explicou. VEJA MAIS Raio-X: Adversário do Remo, Operário-PR aposta em posse de bola e defesa sólida Série B Equipes dividem posto de quarta melhor defesa da competição, com 28 gols sofridos cada. Gol de Diego Hernández contra o CRB coloca o Remo entre os melhores em bola parada na Série B Entre os 20 clubes da competição, apenas cinco marcaram dois ou mais gols dessa forma Sequência como meta para o acesso Questionado sobre a necessidade de arrancada, o atacante foi direto: só uma sequência de vitórias pode colocar o Remo de volta na briga pelo acesso. “Para o objetivo que queremos agora não há outra forma de pensar. Se queremos o acesso, precisamos ter sequência de jogos, duas, três, quatro vitórias seguidas se possível. O mais importante é agora contra o Operário e vamos fazer de tudo para conseguir os três pontos”, disse. Estratégia contra o Operário O adversário deste domingo (5) é conhecido pelo estilo de jogo defensivo. Para João Pedro, a chave para quebrar a marcação é abrir o placar cedo. “Acho que fazendo gols vamos abrir mais espaços. Vai haver mais oportunidade de transição, de termos a bola. Nem sempre é possível, mas o mais importante é terminarmos o jogo com os três pontos", completou. Primeiras impressões de Guto Ferreira O atacante também comentou sobre o início de trabalho do novo treinador, que teve uma semana cheia de preparação pela primeira vez. "Está a ser uma semana boa, uma semana de vitória que nos dá confiança e tranquilidade para trabalhar. É sempre melhor trabalhar sobre vitória do que sobre derrotas. O professor nos lembra que, quando ganhamos, não somos os maiores, e quando perdemos, não somos os piores. Estamos a acatar bem as ordens dele e esperamos chegar à prova final para conseguir os três pontos", concluiu. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) 