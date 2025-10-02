João Pedro projeta reta final do Remo na Série B: ‘São nove finais’

Depois da vitória contra o CRB, que marcou a estreia do técnico Guto Ferreira no comando azulino, o atacante João Pedro falou em coletiva nesta semana sobre a reta final da Série B. Restando nove rodadas para o fim do campeonato, o jogador destacou que o time já não tem mais margem de erro e precisa encarar cada compromisso como decisão.

“Já não existe muita margem de erro. São nove finais em que esse próximo jogo é a primeira das nove, em que temos que ganhar e vamos fazer tudo para ganhar. O grupo está bem, confiante, e vai lutar para conquistar os três pontos”, afirmou.

Evolução no desempenho coletivo

Sobre a atuação recente, João Pedro avaliou que a equipe vem mostrando uma melhor sintonia dentro de campo.

“As jogadas nesse último jogo começaram a sair melhor, coisa que não tinha vindo a acontecer nos anteriores. Muitos jogadores estão juntos há pouco tempo e, agora, começamos a entender os movimentos, como cada um gosta de receber a bola. Acredito que a partir de agora isso vai fluir com mais naturalidade”, explicou.

Sequência como meta para o acesso

Questionado sobre a necessidade de arrancada, o atacante foi direto: só uma sequência de vitórias pode colocar o Remo de volta na briga pelo acesso.

“Para o objetivo que queremos agora não há outra forma de pensar. Se queremos o acesso, precisamos ter sequência de jogos, duas, três, quatro vitórias seguidas se possível. O mais importante é agora contra o Operário e vamos fazer de tudo para conseguir os três pontos”, disse.

Estratégia contra o Operário

O adversário deste domingo (5) é conhecido pelo estilo de jogo defensivo. Para João Pedro, a chave para quebrar a marcação é abrir o placar cedo.

“Acho que fazendo gols vamos abrir mais espaços. Vai haver mais oportunidade de transição, de termos a bola. Nem sempre é possível, mas o mais importante é terminarmos o jogo com os três pontos”, completou.

Primeiras impressões de Guto Ferreira

O atacante também comentou sobre o início de trabalho do novo treinador, que teve uma semana cheia de preparação pela primeira vez.

“Está a ser uma semana boa, uma semana de vitória que nos dá confiança e tranquilidade para trabalhar. É sempre melhor trabalhar sobre vitória do que sobre derrotas. O professor nos lembra que, quando ganhamos, não somos os maiores, e quando perdemos, não somos os piores. Estamos a acatar bem as ordens dele e esperamos chegar à prova final para conseguir os três pontos”, concluiu.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)