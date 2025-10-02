Raio-X: Adversário do Remo, Operário-PR aposta em posse de bola e defesa sólida Série B

O Remo terá um confronto direto neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), contra o Operário, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida é decisiva para as pretensões azulinas na luta pelo acesso, mas o adversário também chega embalado: o time paranaense ocupa a 12ª colocação e vinha de sete jogos de invencibilidade antes da derrota para o Athletico-PR.

Defesa sólida e números consistentes

O Operário é uma das equipes mais consistentes defensivamente na Série B. O time sofreu apenas 28 gols em 29 rodadas, dividindo com o próprio Remo o posto de quarta melhor defesa da competição. O sistema defensivo também se destaca pelo número de desarmes, média de 15,5 por jogo, segunda melhor marca do campeonato.

Por outro lado, a defesa opera no limite físico: é o quarto time que mais comete faltas (14,8 por jogo) e o quarto com mais cartões amarelos (83 no total). Apesar da indisciplina, o Operário é um dos times que menos recebeu cartões vermelhos, apenas três na Série B.

Estilo de posse e dribles

Com a bola nos pés, o Operário é uma das equipes que mais prezam pelo controle do jogo. O time é o segundo em posse de bola na competição, com média de 54,7%, e o quinto em passes certos (342,3 por jogo). Além disso, lidera o ranking de dribles certos, com oito por partida.

Essa construção ofensiva, somada à posse prolongada, força os rivais a cometerem muitas faltas na área. Não à toa, o Operário é o terceiro time que mais marcou gols de pênalti, seis convertidos em sete cobranças.

Volume ofensivo, mas com falhas de eficiência

O ataque do Operário mostra volume, mas nem sempre eficiência. A equipe é a quarta que mais finalizou bolas na trave na Série B (12 no total), o que indica alto número de chutes, mas também dificuldade na precisão. Outro ponto frágil é nas bolas longas: o time aparece entre os cinco que mais erram nesse fundamento, com 17,3 erros por jogo.

Operário e Remo se enfrentam neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração ao vivo na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)