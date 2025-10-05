Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4

Embalado pela vitória por 4 a 2 sobre o CRB-AL no Mangueirão, o Remo volta a campo neste domingo (5), às 16h, para encarar o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O duelo é válido pela 30ª rodada da Série B e pode aproximar o Leão Azul da zona de acesso.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A Segundona entra em sua reta final e a disputa pelas primeiras posições está cada vez mais acirrada. Com 42 pontos, o Remo ocupa a oitava colocação. Um triunfo fora de casa levaria o time a 45 pontos, número considerado suficiente para garantir a permanência na Série B, além da chance de subir para a sétima posição.

Um empate mantém os azulinos no oitavo lugar, mas deixa o time ameaçado de queda na tabela. Já em caso de derrota, o Operário, atualmente em 12º com 39 pontos, igualaria a pontuação e ultrapassaria o Leão.

VEJA MAIS

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram em Belém, e o Remo venceu por 2 a 1. O técnico Guto Ferreira deve manter a base que superou o CRB, destacando a boa atuação coletiva.

A grande expectativa fica por conta do retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da equipe, que se recupera de uma lesão nos ligamentos da clavícula esquerda. O jogador será reavaliado e pode voltar já neste domingo. Caso não seja liberado, a tendência é que retorne apenas diante do Athletico-PR, na rodada seguinte.

Por outro lado, o meia Régis segue fora por até quatro semanas, enquanto o atacante Eduardo Melo não tem previsão de retorno. Já Sávio e Nathan Santos estão em transição e podem ser relacionados. O zagueiro Reynaldo, com dores, é dúvida.

Outro ponto de atenção são os seis atletas pendurados: Marcelinho, Sávio, Klaus, Pedro Castro, Pavani e Janderson. Um novo cartão amarelo tira qualquer um deles do confronto contra o Athletico-PR.

O adversário

O Operário, treinado por Alex Souza, ex-Palmeiras e Cruzeiro, busca recuperação após a derrota para o Athletico-PR. A equipe paranaense tem como ponto forte o sistema defensivo: sofreu apenas 28 gols em 29 partidas, dividindo com o próprio Remo a marca de quarta melhor defesa da competição.

Entre os destaques do elenco estão Boschilia, líder técnico do time, e jogadores conhecidos do torcedor paraense, como o goleiro Elias Curzel (ex-Paysandu), o atacante Daniel Amorim e o volante Charles Raphael, que já vestiram a camisa do Remo.

Ficha técnica

Operário-PR x Remo

30ª rodada - Série B 2025

Data: 05/10/2025

Local: Estádio Germano Krüger - Ponta Grossa-PR

Hora: 16h

Operário-PR: Elias; Gabriel Souza, Giraldo, Miranda e Gabriel Feliciano (Cristiano); Índio, Zuluaga (Pedro Vilhena), Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues e Daniel Amorim.

Técnico: Alex Souza

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo (Kayke), Jorge (Sávio); Caio Vinícius, Luan Martins, Jaderson, Nico Ferreira, Diego Hernandez; João Pedro (Pedro Rocha).

Técnico: Guto Ferreira