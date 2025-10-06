Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Racing x Independiente Rivadavia: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/10) pelo Argentino

Racing Club e Independiente Rivadavia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O Racing soma só 1 ponto a mais que o Independiente Rivadavia (X/ @RacingClub)

Racing Club x Independiente Rivadavia disputam hoje, segunda-feira (06/10), pela 11° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Racing x Independiente Rivadavia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Deportivo Riestra lidera o Grupo B da segunda fase e acumula 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Vélez Sarsfield é o vice-líder do mesmo grupo e soma 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 5 gols sofridos.

Racing Club x Independiente: prováveis escalações

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Martín Barrios; Duván Vergara, Adrián Balboa e Tomás Conechny. Técnico: Gustavo Costas.

IndependienteEzequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Sebastián Villa e Fabrizio Sartori. Técnico: Alfredo Berti.

FICHA TÉCNICA
Racing Club x Independiente Rivadavia
Campeonato Argentino
Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina
Data/Horário: 06 de outubro de 2025, 21h

