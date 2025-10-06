Racing x Independiente Rivadavia: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/10) pelo Argentino

Racing Club x Independiente Rivadavia disputam hoje, segunda-feira (06/10), pela 11° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Racing x Independiente Rivadavia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Racing Club x Independiente: prováveis escalações

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Martín Barrios; Duván Vergara, Adrián Balboa e Tomás Conechny. Técnico: Gustavo Costas.

Independiente: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Sebastián Villa e Fabrizio Sartori. Técnico: Alfredo Berti.

FICHA TÉCNICA

Racing Club x Independiente Rivadavia

Campeonato Argentino

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina

Data/Horário: 06 de outubro de 2025, 21h