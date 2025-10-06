Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/10) pelo Argentino

Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield disputam hoje, segunda-feira (06/10), pela 11° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Deportivo Riestra lidera o Grupo B da segunda fase e acumula 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Vélez Sarsfield é o vice-líder do mesmo grupo e soma 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 5 gols sofridos.

Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield: prováveis escalações

Deportivo Riestra: Sem informações. Técnico: Gustavo Benítez.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Francisco Pizzini, Matías Pellegrini e Braian Romero. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

FICHA TÉCNICA

Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield

Campeonato Argentino

Local: Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 06 de outubro de 2025, 19h