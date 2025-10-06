Capa Jornal Amazônia
Futebol

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série A argentina movimenta o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h, Racing e Independiente Rivadavia jogarão pela Série A argentina (X/ @RacingClub)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (06/10), incluem partidas pelo Campeonato Argentino.

Às 19h, o Deportivo Riestra jogará contra o Vélez Sarsfield pela Campeonato Argentino. Já às 21h, o Racing Club enfrentará o Independiente Rivadavia pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino 

  1. Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield - 19h - AFA Play
  2. Racing x Independiente Rivadavia - 21h - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Racing e Independiente; veja o horário

O jogo entre Racing Club x Independiente Rivadavia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Deportivo Riestra e Vélez Sarsfield; veja o horário

O jogo entre Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield terá transmissão ao vivo pela AFA Play, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 21h - Racing x Independiente Rivadavia - Campeonato Argentino

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 21h - Racing x Independiente Rivadavia - Campeonato Argentino

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
