Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A argentina movimenta o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 06.10.25 7h00 Às 21h, Racing e Independiente Rivadavia jogarão pela Série A argentina (X/ @RacingClub) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (06/10), incluem partidas pelo Campeonato Argentino. Às 19h, o Deportivo Riestra jogará contra o Vélez Sarsfield pela Campeonato Argentino. Já às 21h, o Racing Club enfrentará o Independiente Rivadavia pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield - 19h - AFA Play Racing x Independiente Rivadavia - 21h - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Racing e Independiente; veja o horário O jogo entre Racing Club x Independiente Rivadavia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h. Onde assistir ao jogo de Deportivo Riestra e Vélez Sarsfield; veja o horário O jogo entre Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield terá transmissão ao vivo pela AFA Play, às 19h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 21h - Racing x Independiente Rivadavia - Campeonato Argentino SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 21h - Racing x Independiente Rivadavia - Campeonato Argentino Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.