São Paulo x Colo-Colo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/10) pela Libertadores Feminina

São Paulo x Colo Colo disputam hoje, segunda-feira (06/10), pela 2° rodada da Copa Libertadores Feminina. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Colo-Colo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, SporTV, CazéTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada da competição, o São Paulo venceu San Lorenzo e o Colo Colo superou o Club Olimpia, ambos por 2 a 0.

São Paulo x Colo Colo: prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderán, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Karla Alves, Aline Milene e Camilinha; Isa Guimarães, Duda Serrana e Millene. Técnico: Thiago Viana.

Colo-Colo: Torrero; Bogarín, Camila Martins e Clavijo; Acevedo, Yastín Jiménez, Valencia e Balmaceda; Anaís Álvarez, Aedo e Acuña. Técnica: Tatiele Silveira.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Colo-Colo

Copa Libertadores da América de Futebol Feminino

Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, Argentina

Data/Horário: 06 de outubro de 2025, 20h