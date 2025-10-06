São Paulo x Colo-Colo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/10) pela Libertadores Feminina São Paulo e Colo Colo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 06.10.25 18h00 São Paulo estreou na Libertadores Feminina com uma vitória de 2 a 0 sobre San Lorenzo (Fernando Roberto/ @SaoPauloFC_Fem) São Paulo x Colo Colo disputam hoje, segunda-feira (06/10), pela 2° rodada da Copa Libertadores Feminina. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x Colo-Colo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, SporTV, CazéTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira rodada da competição, o São Paulo venceu San Lorenzo e o Colo Colo superou o Club Olimpia, ambos por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A argentina movimenta o futebol nesta segunda-feira Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/10) pelo Argentino Deportivo Riestra e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Racing x Independiente Rivadavia: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/10) pelo Argentino Racing Club e Independiente Rivadavia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo São Paulo x Colo Colo: prováveis escalações São Paulo: Carlinha; Bruna Calderán, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Karla Alves, Aline Milene e Camilinha; Isa Guimarães, Duda Serrana e Millene. Técnico: Thiago Viana. Colo-Colo: Torrero; Bogarín, Camila Martins e Clavijo; Acevedo, Yastín Jiménez, Valencia e Balmaceda; Anaís Álvarez, Aedo e Acuña. Técnica: Tatiele Silveira. FICHA TÉCNICA São Paulo x Colo-Colo Copa Libertadores da América de Futebol Feminino Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, Argentina Data/Horário: 06 de outubro de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Colo-Colo São Paulo jogos de hoje Libertadores Feminina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/10) pelo Argentino Deportivo Riestra e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 06.10.25 18h00 Série A argentina São Paulo x Colo-Colo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/10) pela Libertadores Feminina São Paulo e Colo Colo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 06.10.25 18h00 Série A argentina Racing x Independiente Rivadavia: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/10) pelo Argentino Racing Club e Independiente Rivadavia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 06.10.25 18h00 Deixou saudade? Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo' Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital 06.10.25 17h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 Futebol Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia 06.10.25 9h55