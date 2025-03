Paraense suspenso por envolvimento com apostas pede liberação ao STJD: 'Pela vida do meu pai'

O jogador paraense Vitor Mendes, ex-Fluminense e condenado por envolvimento em esquema de apostas, fez um desabafo e pediu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a liberação para voltar a atuar. Por meio das redes sociais, o zagueiro fez uma publicação em que pede para que Justiça aceite o seu pedido formal de suspensão da punição.

Na publicação, feita nos stories do Instagram, o jogador postou uma foto de seu pai, aparentemente no hospital, e disse que precisa da liberação para "lutar pela vida do meu pai". O jogador lembrou que já cumpriu 1 ano e sete meses da pena imposta pelo STJD por conta do envolvimento no esquema de apostas.

"STJD, preciso ser liberado para trabalhar e lutar pela vida do meu pai. Aceita o recurso de liberação. Já cumpri 1 ano e 7 meses de suspensão. Último desejo do meu pai é me ver em campo antes de partir", escreveu o zagueiro.

Vitor Mendes foi suspenso pelo STJD por 720 dias, ou seja, 24 meses, por envolvimento em manipulação de resultados de jogos para apostas, em 2023. O jogador atuava no Fluminense, mas teve o vínculo com o clube desfeito.

Jogador publicou desabafo no Instagram (Reprodução / Instagram)

A suspensão do jogador tem fim no segundo semestre de 2025, mas ainda faltam alguns meses para que o zagueiro volte aos gramados.

Relembre o caso

O nome do zagueiro apareceu durante investigações do Ministério Público, que apontaram que o paraense aceitou receber dinheiro para levar um cartão amarelo durante jogo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, enquanto atuava pelo Juventude.

O jogador fez um acordo com o MP e conseguiu se livrar das acusações criminais. Contudo, no âmbito esportivo, o paraense foi punido. Inicialmente, a 2ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) aplicou a pena de 430 dias de suspensão e multa de R$ 40 mil; no entanto, o Pleno do STJD ampliou a punição para 720 dias de suspensão e R$ 70 mil de multa.

Treinamento no Remo

Em 2024, Vitor começou a treinar nas dependências do clube do Remo para manter a forma. Na época, o time azulino confirmou que o jogador treinava no Baenão, mas destacou que não possui vínculo com o atleta. Contudo, conforme informações do jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal +, o nome do zagueiro chegou a ser uma opção para a equipe do Leão Azul.

Vitor é cria da base do Santos. Passou por Atlético-MG, Figueirense-SC, Boa Esporte-MG, Juventude-RS até chegar ao Fluminense. Em nove jogos com a camisa do tricolor, o paraense marcou um gol.