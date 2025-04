Jogador paraense sofre condenação e pode ser suspenso de jogar por dívida não paga, diz portal

O jogador paraense Rony, do Atlético-MG, passa por uma situação delicada que pode afetar diretamente a sua carreira no futebol. Segundo o portal Terra.com, o atacante está sendo processado por uma empresa de agenciamento de atletas.

A empresa em questão, R13 Fussball, intermediou a transferência de Rony para o Athletico-PR em 2018 e agora cobra valores relacionados a essa negociação. A dívida totaliza mais de R$ 343 mil, e o jogador tem até terça-feira, 8 de abril, para efetuar o pagamento. Caso a dívida não seja paga, o paraense pode ter até o contrato congelado com o Galo.

A Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD), órgão ligado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), já emitiu uma decisão que pode levar à suspensão do contrato do jogador com o Atlético. Além disso, o atleta não é o único envolvido nessa situação financeira complicada. O pai do atacante também está sendo cobrado por uma dívida de R$ 900 mil, desta vez por um Deputado Estadual.