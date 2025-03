No Atlético-MG, paraense Rony conquista mais um título na carreira

Recém-chegado ao Atlético-MG, Rony já levantou sua primeira taça pelo clube. O atacante de 29 anos foi um dos protagonistas na conquista do Campeonato Mineiro, alcançada ontem (15), apesar da derrota por 1 a 0 para o América-MG. O Galo garantiu o título graças à larga vantagem obtida no jogo de ida, quando goleou o adversário por 4 a 0.

O atacante comemorou a conquista e relembrou os momentos difíceis que viveu antes de trocar o Palmeiras pelo Atlético-MG.

"Só Deus e minha família sabem o que passei no ano passado. Precisei ter forças para seguir em frente com a cabeça boa. Foi um momento muito difícil, mas estou muito feliz por mais um título na minha carreira. Sou muito competitivo e nós atletas vivemos disso. Espero que seja o primeiro de muitos com a camisa do Atlético", declarou ao SporTV.

Adaptação rápida e protagonismo

Desde sua chegada ao Galo, Rony demonstrou grande adaptação e foi peça-chave na campanha vitoriosa da equipe. Sua estreia aconteceu no jogo de ida da semifinal contra o Tombense, quando entrou no segundo tempo. A partir dali, conquistou a titularidade e se consolidou como um dos principais nomes do time.

O atacante teve participação decisiva na reta final do torneio. Ele marcou gols tanto na semifinal quanto na primeira partida da decisão, ampliando sua sequência artilheira para quatro jogos consecutivos, incluindo duelos da Copa do Brasil.

Resposta após saída polêmica

A conquista também representa uma resposta rápida após sua saída turbulenta do Palmeiras. Apesar de ter sido bicampeão da Libertadores e acumulado diversos títulos nos cinco anos em que defendeu o Alviverde, Rony foi afastado dos planos do clube para 2025. Durante o Campeonato Paulista, foi relacionado apenas para um jogo, contra o Água Santa, atuando por menos de dez minutos.

Agora, com o título mineiro, Rony adiciona mais um troféu ao seu histórico vencedor. Esta é a quarta conquista estadual consecutiva do atacante, que havia vencido o Campeonato Paulista em 2022, 2023 e 2024 pelo Palmeiras. Ao todo, ele soma sete títulos estaduais na carreira, incluindo quatro paulistas, um mineiro e dois paraenses pelo Remo.

Títulos de Rony

Libertadores: 2020 e 2021

Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023

Copa do Brasil: 2019 e 2020

Copa Sul-Americana: 2018

Recopa Sul-Americana: 2022

Supercopa Rei: 2023

Paulistas: 2020, 2022, 2023 e 2024

Paraenses: 2014 e 2015

Mineiro: 2025