Remo deve receber cerca de R$ 500 mil pela transferência de Rony, afirma jornalista

O Remo deve lucrar cerca de R$ 500 mil com a transferência do atacante Rony do Palmeiras para o Atlético-MG. De acordo com o jornalista Michel Anderson, da rádio Liberal+, o Leão tem direito a pouco menos de 2% do valor total da compra do atleta, que foi negociado por R$ 38 milhões. O pagamento faz parte do Mecanismo de Solidariedade, previsto pela Lei Pelé, que premia equipes que revelam jogadores.

Apesar de ainda não ter sido anunciada oficialmente, a apuração da reportagem aponta que Rony já rescindiu o contrato com o Palmeiras. Ele viaja para Belo Horizonte nesta quinta-feira (13), onde realizará exames médicos antes de assinar com o Galo.

Antes da investida do Atlético-MG, Rony chegou a ter um acordo com o Al Rayyan, do Catar. No entanto, problemas burocráticos impediram a concretização da transferência, já que a janela de transferências no país se encerrou no dia 31 de janeiro, impossibilitando a realização dos exames médicos e o registro do atleta a tempo.

Mecanismo de solidariedade

Segundo a legislação, a cada transferência nacional, o clube formador do atleta tem direito a até 5% dos valores envolvidos. Esse percentual, no entanto, é dividido entre todos os clubes pelos quais o jogador passou entre os 12 e 23 anos. Esse mecanismo tem como base o Mecanismo de Solidariedade da FIFA, que prevê o mesmo pagamento, mas para transferências internacionais.

Rony no Remo

Rony é cria das categorias de base do Remo, subiu para o profissional em 2014 e conquistou o bicampeonato paraense em 2014 e 2015. O jogador foi negociado com o Cruzeiro-MG, em seguida passou pelo Náutico-PE e, posteriormente, foi vendido ao Albirex Niigata, do Japão. Em 2018, o paraense, natural da cidade de Magalhães Barata, nordeste paraense, voltou ao Brasil para defender o Athletico-PR e, desde 2020, veste as cores do Palmeiras.

Passagem de Rony pelo Palmeiras

No Palmeiras, Rony construiu uma trajetória vitoriosa. O atacante conquistou 11 títulos pelo clube, incluindo duas edições da Copa Libertadores (2020 e 2021). Ao longo de 284 partidas com a camisa alviverde, marcou 70 gols e forneceu 32 assistências, consolidando-se como peça importante nas conquistas da equipe.