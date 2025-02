Recém-contratado, zagueiro do Remo fala sobre adaptação e avalia estreia no Parazão: 'Satisfeito'

Recém-chegado ao Remo, o zagueiro Klaus fez sua estreia com a camisa azulina no Parazão, no clássico contra a Tuna, no último domingo (9), no Mangueirão, onde o time saiu vitorioso e manteve a liderança do campeonato . Em coletiva, o jogador falou sobre a sua primeira partida pelo clube na competição e destacou que ainda está em adaptação, mas que ficou satisfeito com o que apresentou.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Como estreia, me senti bem, ainda estou me adaptando. Me adaptando ao clima, aos campos, conhecendo também a equipe, que ainda está muito recente à minha chegada. Mas acho que foi bastante legal a estreia e vencer também é muito importante. Então, fico satisfeito com a performance do time, com a minha performance também, e vamos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais", declarou o jogador.

Após o duelo contra a Águia Guerreira, o Remo teve uma semana cheia e ainda tem mais treinos intensos agendados até a partida contra o Santa Rosa, no domingo (16). Klaus destacou que esses dias de muito trabalho são importante para ele, tanto na questão da adaptação quanto na preparação em si para o jogo.

VEJA MAIS

"Para mim, principalmente, é uma semana bastante importante, nessa adaptação também, porque tive um jogo de 90 minutos. Então, com essa questão de adaptação, o meu corpo também está cobrando o preço desse jogo, e é boa essa semana tanto para descansar quanto para trabalhar", disse o jogador.

"E também para conhecer o grupo, para o Rodrigo [Santana] poder colocar mais as ideias dele. Eu acho que isso é bastante importante, vai fortalecer cada vez mais a equipe e nosso sistema de jogo para, no restante da temporada, fazer bons jogos", destacou o defensor.

Klaus tem 31 anos e estava no RWD Molenbeek, da Bélgica. Sob o comando de Rodrigo Santana, o zagueiro estreou no esquema de três zagueiros do técnico. No entanto, o sistema não foi uma surpresa para o atleta, que já atuava nesse estilo na Europa. O jogador ressaltou que, apesar da boa defesa, o time ainda precisa melhorar em alguns aspectos e corrigir alguns erros.

"Era um sistema que eu jogava na Bélgica, fiquei um ano e meio jogando com esse sistema, eu estava adaptado, mas, quando vai mudando de técnico, também tem algumas coisas que são pedidas que são diferentes. Então, eu ainda estou me adaptando, mas me senti bem. Acho que isso dá bastante confiança no sistema defensivo, falando bastante, acho que a gente pode corrigir alguns erros que ainda acontecem, mas me senti muito bem, o resultado foi favorável e acho que, na sequência da temporada, a gente vai fazer cada vez melhor", concluiu Klaus.

O próximo jogo do Remo é no domingo (16), contra o Santa Rosa, no Mangueirão, às 17h. O Leão Azul é o líder do Parazão, com 13 pontos, e está invicto no torneio. Apesar de ser um time que briga para não cair, o Santinha derrotou o Paysandu neste campeonato e pode surpreender.