Remo inicia venda de ingressos para duelo contra Santa Rosa no Mangueirão

O Remo abriu nesta quarta-feira (12) a venda de ingressos para o confronto contra o Santa Rosa, válido pela 6ª rodada do Campeonato Paraense 2025. A partida acontece no próximo domingo (16), às 17h, no Mangueirão.

O Leão busca ampliar sua vantagem na liderança, que atualmente é de três pontos para o Paysandu, enquanto o time de Icoaraci tenta se afastar da zona de rebaixamento. Os ingressos estão disponíveis nos seguintes valores:

Arquibancada (lote promocional): R$ 40,00

Cadeira: R$ 100,00

A venda acontece nas Lojas Rei da Amazônia, Lojas do Remo e pelo site ingressosa.com. Crianças de até 12 anos incompletos e pessoas com deficiência (PCD) têm direito à retirada de ingressos gratuitos mediante apresentação de documento oficial com foto. No caso das PCDs, também é necessário apresentar documento oficial com foto e laudo médico.

O Remo vem embalado após vitória por 3 a 0 sobre a Tuna na última rodada e espera contar com o apoio da torcida para manter o bom momento. Já o Santa Rosa empatou em 1 a 1 com o Castanhal e precisa do resultado positivo para se afastar das últimas posições da tabela.