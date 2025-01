Palmeiras acerta a venda de Rony para o Al Rayyan, do Catar, treinado por Artur Jorge

Rony está de saída do Palmeiras para jogar no Al Rayyan, do Catar. Nesta quarta-feira, Leila Pereira teria aceitado uma oferta de US$ 6 milhões pelo atacante, que não fazia parte dos planos de Abel Ferreira. Anteriormente, o Palmeiras havia acertado a venda do jogador para o Fluminense por US$ 8 milhões, mas a negociação não avançou devido à recusa de Rony em relação ao salário oferecido pelo clube carioca.

Os valores, no entanto, não são exatos. Outra frente crava algo em torno de €8.000.000. Com a transferência para o Al Rayyan, o Palmeiras deve receber cerca de US$ 3 milhões, já que detém 50% dos direitos econômicos do atleta. No entanto, Leila Pereira busca ampliar essa fatia em conversas com Rony e o Athletico, que possuem o restante dos direitos.

VEJA MAIS

No futebol catari, Rony terá um salário superior aos R$ 1,5 milhão que exigiu durante negociações com clubes brasileiros, incluindo Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG, Vasco, Bahia, Botafogo e Santos. No Palmeiras, seus vencimentos eram de R$ 1,05 milhão por mês.

No Al Rayyan, o atacante será comandado por Artur Jorge, ex-treinador do Botafogo, e jogará ao lado de Róger Guedes, Gabriel Pereira e Thiago Mendes.

Entre 2020 e 2025, Rony disputou 283 jogos pelo Palmeiras, marcando 70 gols e distribuindo 32 assistências. Seu contrato com o clube paulista era válido até o fim de 2026, mas a falta de espaço na equipe de Abel Ferreira resultou na transferência. Na última temporada, foram 63 partidas, com dez gols e seis assistências.