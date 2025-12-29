Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Perto da estreia na Série A, quantos e quais jogadores o Remo tem no elenco para 2026?

A menos de 30 dias do Brasileirão, Leão Azul define renovações, anuncia reforços e monitora nomes no mercado

O Liberal
fonte

A diretoria azulina segue trabalhando para a estreia na Série A. (Wagner Santana / O Liberal)

A menos de 30 dias para o início da Série A, o Clube do Remo segue na montagem do elenco que disputará a elite do Brasileirão. Diante do curto prazo e da necessidade de formatação do plantel, a diretoria tem intensificado a atuação no mercado da bola, tendo à frente da missão o executivo Marcos Braz e o próprio presidente Tonhão, buscando nomes que se encaixem no orçamento, além de conduzir os processos de dispensas e renovações.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Até o momento, conforme pesquisa conduzida no site especializado em transferências esportivas Transfermarkt, e em declarações dos dirigentes ao longo da temporada, para a estreia marcada para o dia 28, contra o Vitória, o Leão Azul conta com uma espinha dorsal considerada sólida, mas ainda dependente de reforços. Vale lembrar, no entanto, que a lista levantada pelo reportagem foi feita a partir de informações públicas.

No campo das renovações, o Remo conseguiu manter no Baenão os goleiros Marcelo Rangel e Ygor Vinhas, além do lateral-direito Marcelinho. No setor defensivo, o zagueiro Klaus foi o primeiro a acertar a permanência, enquanto a proteção à defesa seguirá com o volante Pavani. Mais à frente, o jovem meia Kakaroto teve o contrato renovado até 2027.

VEJA MAIS

image Após fim de empréstimo, Nathan Camargo usa as redes sociais para se despedir do Remo
O meio-campo foi figura de destaque na campanha que devolveu o clube à Série A após 31 anos

image Após fim de empréstimo, Nathan Camargo usa as redes sociais para se despedir do Remo
O meio-campo foi figura de destaque na campanha que devolveu o clube à Série A após 31 anos

image Flamengo encaminha empréstimo de Carlinhos ao Remo até 2026
Informação é do jornalista Venê Casagrande e aguarda confirmação oficial do clube azulino

Paralelamente, o clube já anunciou novidades para a temporada. O primeiro nome divulgado foi o do técnico Juan Carlos Osorio, que chega após passagem pelo Tijuana, do México. Entre os atletas, o primeiro reforço confirmado após a contratação do treinador foi o atacante Alef Manga, vice-artilheiro da última Série B, recém-chegado do Avaí. Para o setor de marcação, o Remo também anunciou a chegada do volante Zé Ricardo, que atuava no Shonan Bellmare, do Japão.

Até aqui, esses três nomes foram os únicos oficialmente confirmados, embora outros jogadores estejam no radar e sejam tratados como certos nos bastidores, como o zagueiro Carlinhos, pertencente ao Flamengo e que estava emprestado ao Vitória. Apesar de o clube não ter confirmado a negociação, a imprensa do Sudeste aponta a contratação encaminhada. Outros nomes especulados, ainda sem confirmação oficial, são o do zagueiro Thalisson, que defendeu o Paysandu em 2025, e o do paraense Yago Pikachu, ponta-direita de 33 anos, em fim de contrato com o Fortaleza.

Por fim, o clube ainda avalia a situação de atletas com contrato próximo do fim, além de um grupo com vínculo estendido até meados de 2026.

Veja a lista:

Goleiros

- Marcelo Rangel
- Ygor Vinhas
- João Vitor (base)

Laterais

- Marcelinho
- Sávio
- Alan Rodríguez
- Nathan

Zagueiros

- Klaus
- Kawan

Meias

- Pavani
- Zé Ricardo
- Yago Ferreira
- PH Gama

Ataque

Alef Manga
- Diego Hernandez
- Jáderson
- Nicolás Ferreira

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

série a 2026

elenco remo 2026

futebol brasileiro

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

Futebol

Pokebola no Baenão? Remo provoca o Paysandu nas redes com a contratação de Yago Pikachu

A publicação teve rápida repercussão e gerou milhares de interações em poucos minutos.

31.12.25 18h55

FUTEBOL

Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo

Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças

31.12.25 14h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FIM

Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo

Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo

01.01.26 10h39

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

contagem regressiva

Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira?

Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026

01.01.26 8h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda