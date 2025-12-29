Perto da estreia na Série A, quantos e quais jogadores o Remo tem no elenco para 2026? A menos de 30 dias do Brasileirão, Leão Azul define renovações, anuncia reforços e monitora nomes no mercado O Liberal 29.12.25 17h18 A diretoria azulina segue trabalhando para a estreia na Série A. (Wagner Santana / O Liberal) A menos de 30 dias para o início da Série A, o Clube do Remo segue na montagem do elenco que disputará a elite do Brasileirão. Diante do curto prazo e da necessidade de formatação do plantel, a diretoria tem intensificado a atuação no mercado da bola, tendo à frente da missão o executivo Marcos Braz e o próprio presidente Tonhão, buscando nomes que se encaixem no orçamento, além de conduzir os processos de dispensas e renovações. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Até o momento, conforme pesquisa conduzida no site especializado em transferências esportivas Transfermarkt, e em declarações dos dirigentes ao longo da temporada, para a estreia marcada para o dia 28, contra o Vitória, o Leão Azul conta com uma espinha dorsal considerada sólida, mas ainda dependente de reforços. Vale lembrar, no entanto, que a lista levantada pelo reportagem foi feita a partir de informações públicas. No campo das renovações, o Remo conseguiu manter no Baenão os goleiros Marcelo Rangel e Ygor Vinhas, além do lateral-direito Marcelinho. No setor defensivo, o zagueiro Klaus foi o primeiro a acertar a permanência, enquanto a proteção à defesa seguirá com o volante Pavani. Mais à frente, o jovem meia Kakaroto teve o contrato renovado até 2027. VEJA MAIS Após fim de empréstimo, Nathan Camargo usa as redes sociais para se despedir do Remo O meio-campo foi figura de destaque na campanha que devolveu o clube à Série A após 31 anos Após fim de empréstimo, Nathan Camargo usa as redes sociais para se despedir do Remo O meio-campo foi figura de destaque na campanha que devolveu o clube à Série A após 31 anos Flamengo encaminha empréstimo de Carlinhos ao Remo até 2026 Informação é do jornalista Venê Casagrande e aguarda confirmação oficial do clube azulino Paralelamente, o clube já anunciou novidades para a temporada. O primeiro nome divulgado foi o do técnico Juan Carlos Osorio, que chega após passagem pelo Tijuana, do México. Entre os atletas, o primeiro reforço confirmado após a contratação do treinador foi o atacante Alef Manga, vice-artilheiro da última Série B, recém-chegado do Avaí. Para o setor de marcação, o Remo também anunciou a chegada do volante Zé Ricardo, que atuava no Shonan Bellmare, do Japão. Até aqui, esses três nomes foram os únicos oficialmente confirmados, embora outros jogadores estejam no radar e sejam tratados como certos nos bastidores, como o zagueiro Carlinhos, pertencente ao Flamengo e que estava emprestado ao Vitória. Apesar de o clube não ter confirmado a negociação, a imprensa do Sudeste aponta a contratação encaminhada. Outros nomes especulados, ainda sem confirmação oficial, são o do zagueiro Thalisson, que defendeu o Paysandu em 2025, e o do paraense Yago Pikachu, ponta-direita de 33 anos, em fim de contrato com o Fortaleza. Por fim, o clube ainda avalia a situação de atletas com contrato próximo do fim, além de um grupo com vínculo estendido até meados de 2026. Veja a lista:

Goleiros
- Marcelo Rangel
- Ygor Vinhas
- João Vitor (base)

Laterais
- Marcelinho
- Sávio
- Alan Rodríguez
- Nathan

Zagueiros
- Klaus
- Kawan

Meias
- Pavani
- Zé Ricardo
- Yago Ferreira
- PH Gama

Ataque
- Alef Manga
- Diego Hernandez
- Jáderson
- Nicolás Ferreira 