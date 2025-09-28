Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Dia Internacional da Língua de Sinais: inclusão ainda é desafio para torcedores surdos no futebol

Professora Carolina Quaresma viralizou ao ensinar sinais de Remo e Paysandu e defende presença da língua de sinais em transmissões esportivas

Iury Costa
fonte

Professora de libras fala sobre a importância dessa inclusão nos esportes. (Foto: Arquivo Pessoal)

A falta de acessibilidade segue sendo um obstáculo para torcedores surdos acompanharem o futebol no Brasil. Em transmissões de jogos, coletivas e conteúdos esportivos, a ausência de intérpretes de Libras impede que parte da torcida tenha acesso às mesmas informações e emoções dos demais.

Nesta semana, mais especificamente na terça-feira (23), foi celebrado o Dia Internacional da Língua de Sinais, uma data que reforça a importância da inclusão linguística e da luta por acessibilidade para a comunidade surda em diferentes espaços da sociedade, incluindo o esporte.

Em meio a esse cenário, a professora de Libras Carolina Quaresma ganhou repercussão ao publicar nas redes sociais vídeos ensinando os sinais dos clubes Remo e Paysandu. A iniciativa surgiu em sala de aula, quando alunos passaram a perguntar sobre sinais relacionados ao futebol. 

“Um colega de turma chegou a aprender sinais só para conversar com um aluno surdo apaixonado pelo Paysandu. Isso me motivou a compartilhar nas redes”, contou Carolina. Os vídeos viralizaram e foram recebidos de forma positiva por torcedores surdos e ouvintes.

Para a professora, a presença da Libras em transmissões esportivas é fundamental. “Ela garante que os torcedores surdos possam acompanhar não apenas o jogo, mas toda a narrativa e a emoção que envolve o esporte. Quando a Libras está presente, a inclusão acontece de fato”, explicou.

Carolina também destaca que a língua de sinais é capaz de transmitir a mesma intensidade vivida no futebol. “Os sinais, aliados às expressões faciais e corporais, conseguem mostrar a emoção de um gol, a tensão de um pênalti ou a alegria de uma vitória.”

Apesar de algumas ações pontuais, a professora avalia que clubes e federações ainda estão distantes de um compromisso permanente com a inclusão.

“É preciso garantir intérpretes em jogos, coletivas, transmissões e conteúdos digitais. Isso não é um favor: é um direito da comunidade surda.”

Entre os principais desafios, Carolina cita a ausência da Libras nas transmissões e a falta de atendimento nos estádios. Para ela, iniciativas como a que levou às redes sociais podem estimular outras mudanças. “Quando a Libras aparece no futebol, fica claro que o esporte pode ser vivido por todos. A ideia é inspirar clubes, federações e educadores a desenvolverem projetos semelhantes.”

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

língua de sinais

libras

paysandu

remo

inclusão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

CAOS!

Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue

Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico

28.09.25 8h48

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

Duelo de opostos

Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B

Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição.

28.09.25 7h00

VAI CAIR?

Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG

Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário

26.09.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue

28.09.25 1h17

Duelo de opostos

Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B

Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição.

28.09.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (28/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

28.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda