Paysandu x Nacional-AM: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/05) pela Copa Norte Paysandu e Nacional-AM iniciam a decisão da Copa Norte 2026 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo a semifinal Hannah Franco 20.05.26 19h00 Paysandu e Nacional-AM iniciam a decisão da Copa Norte 2026 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo a semifinal (João Vitor Normando \ Paysandu) Paysandu x Nacional-AM disputam hoje, quarta-feira (20/05), o jogo de ida da final da Copa Norte 2026. A partida ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Paysandu x Nacional-AM ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo canal no Youtube da SportyNet e do Canal do Benja, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Paysandu tenta abrir vantagem diante da torcida no primeiro jogo da decisão. O Papão chega à final buscando dar o troco no Nacional-AM após a goleada sofrida por 7 a 0 na fase de grupos, quando utilizou uma equipe alternativa. Mesmo após a derrota para o Caxias pela Série C, o técnico Júnior Rocha deve escalar força máxima para o confronto. A expectativa é de grande público no Mangueirão para apoiar o time bicolor na busca pelo título regional. O Nacional-AM chega embalado pela melhor campanha da competição, com quatro vitórias e um empate. O clube amazonense também terá a estreia do técnico Júlio César Nunes, que assume a equipe justamente para a decisão. VEJA MAIS Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase Marcinho projeta final da Copa Norte e admite querer a 'forra' do Paysandu contra o Nacional Papão encara os amazonenses nesta terça-feira, no Mangueirão, tentando abrir vantagem antes da decisão em Manaus; equipes se reencontram após goleada por 7 a 0 do Nacional Paysandu x Nacional-AM: prováveis escalações Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Lucca Carvalho, Facundo Bonifazi; Brian Macapá, Caio Mello, Thayllon e Marcinho; Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha. Nacional-AM: Caio Alan; Barbieri, Michel, Thiago Lopes e Miliano; Rodrigo, Wendel e Renanzinho; Rafa Marcos, Hernane Brocador e Kevin Mercado. Técnico: Júlio César Nunes. Arbitragem de Paysandu x Nacional-AM Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO) Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Samuel Smith Nóbrega Silva (TO) Ficha técnica Paysandu x Nacional-AM Final da Copa Norte 2026 (jogo de ida) Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA) Data/Horário: 20 de maio de 2026, às 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu nacional-am copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02