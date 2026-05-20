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Paysandu x Nacional-AM: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/05) pela Copa Norte

Paysandu e Nacional-AM iniciam a decisão da Copa Norte 2026 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo a semifinal

Hannah Franco
fonte

Paysandu e Nacional-AM iniciam a decisão da Copa Norte 2026 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo a semifinal (João Vitor Normando \ Paysandu)

Paysandu x Nacional-AM disputam hoje, quarta-feira (20/05), o jogo de ida da final da Copa Norte 2026. A partida ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Paysandu x Nacional-AM ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo canal no Youtube da SportyNet e do Canal do Benja, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Paysandu tenta abrir vantagem diante da torcida no primeiro jogo da decisão. O Papão chega à final buscando dar o troco no Nacional-AM após a goleada sofrida por 7 a 0 na fase de grupos, quando utilizou uma equipe alternativa.

Mesmo após a derrota para o Caxias pela Série C, o técnico Júnior Rocha deve escalar força máxima para o confronto. A expectativa é de grande público no Mangueirão para apoiar o time bicolor na busca pelo título regional.

O Nacional-AM chega embalado pela melhor campanha da competição, com quatro vitórias e um empate. O clube amazonense também terá a estreia do técnico Júlio César Nunes, que assume a equipe justamente para a decisão.

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Paysandu x Nacional-AM: prováveis escalações

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Lucca Carvalho, Facundo Bonifazi; Brian Macapá, Caio Mello, Thayllon e Marcinho; Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha.

Nacional-AM: Caio Alan; Barbieri, Michel, Thiago Lopes e Miliano; Rodrigo, Wendel e Renanzinho; Rafa Marcos, Hernane Brocador e Kevin Mercado. Técnico: Júlio César Nunes.

Arbitragem de Paysandu x Nacional-AM

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Samuel Smith Nóbrega Silva (TO)

Ficha técnica

Paysandu x Nacional-AM
Final da Copa Norte 2026 (jogo de ida)
Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)
Data/Horário: 20 de maio de 2026, às 20h

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