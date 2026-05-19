Paysandu x Nacional: partida altera trânsito na avenida Augusto Montenegro; veja o que muda

O primeiro jogo entre Paysandu e Nacional, nesta quarta-feira (20), terá alterações no trânsito no entorno do Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, na rodovia Augusto Montenegro. Haverá vias com sentido invertido, pista do BRT liberada para carros e uso da estação do sistema como ponto de embarque após a partida, pela primeira vez. A informação foi detalhada pelo Detran-PA nesta terça-feira (20).

A partida começa às 20h, e a orientação do Detran é que os torcedores cheguem cedo, pelo menos duas horas antes, para evitar filas e lentidão nos acessos ao Mangueirão. Segundo o coordenador de operações do Detran-PA, Ivan Feitosa, a movimentação dos agentes será concentrada na Avenida Augusto Montenegro, entre a Rua da Marinha e a Avenida Centenário, justamente onde o fluxo costuma travar nos dias de jogo. A ideia é organizar a chegada e a saída do público.

“Assim como já ocorre em grandes eventos no Mangueirão, estaremos atuando para garantir mobilidade e segurança viária. A novidade desta operação será o uso da estação do BRT como ponto seguro de embarque para os pedestres ao final da partida”, explicou o coordenador que realizou o planejamento juntamente com representantes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e da diretoria do Paysandu com o intuito de garantir uma segurança maior aos torcedores.

A principal novidade fica por conta do uso da estação do BRT como ponto de embarque após o jogo. Os carros poderão entrar na plataforma para pegar passageiros e sair direto pela Augusto Montenegro, sem disputar espaço com o restante do trânsito. O planejamento foi feito em reunião com representantes da Segbel e da diretoria do Paysandu.

Pelo esquema montado, a avenida Transmangueirão vai funcionar em sentido único entre a Avenida Centenário e o Portão F do estacionamento. Já o trecho entre o Portão F e a Avenida Augusto Montenegro continuará em mão dupla, com circulação exclusiva para carros de passeio. A operação terá apoio da Guarda Municipal e do Batalhão de Policiamento Rodoviário, que ficarão principalmente nas avenidas Transmangueirão e Centenário para ajudar no fluxo.

Liberação

Na avenida Augusto Montenegro, a pista do BRT poderá ser liberada para os veículos comuns, conforme orientação dos agentes. A entrada pela alameda ao lado do Mangueirinho estará aberta antes da partida para quem vai estacionar, e depois do jogo para a saída em direção à Augusto Montenegro.

Para motoristas de aplicativo e quem for apenas deixar ou buscar passageiros, vale redobrar a atenção: parar para esperar dentro das vias de acesso pode travar tudo. A recomendação é que o embarque e o desembarque sejam rápidos, sem permanência.

Área controlada

Depois do fim da partida, a estação será usada como área controlada para embarque. Os carros entram, pegam os passageiros e saem direto pela Augusto Montenegro, evitando aglomeração e disputas por espaço com pedestres.