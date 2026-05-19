Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Belém chevron right

Paysandu x Nacional: partida altera trânsito na avenida Augusto Montenegro; veja o que muda

Alterações serão nesta quarta-feira (20), durante a partida no Mangueirão

O Liberal
fonte

O primeiro jogo entre Paysandu e Nacional (AM), válido pela Copa Norte, promete movimentar uma grande torcida no Mangueirão (Foto: Divulgação)

O primeiro jogo entre Paysandu e Nacional, nesta quarta-feira (20), terá alterações no trânsito no entorno do Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, na rodovia Augusto Montenegro. Haverá vias com sentido invertido, pista do BRT liberada para carros e uso da estação do sistema como ponto de embarque após a partida, pela primeira vez. A informação foi detalhada pelo Detran-PA nesta terça-feira (20).

A partida começa às 20h, e a orientação do Detran é que os torcedores cheguem cedo, pelo menos duas horas antes, para evitar filas e lentidão nos acessos ao Mangueirão. Segundo o coordenador de operações do Detran-PA, Ivan Feitosa, a movimentação dos agentes será concentrada na Avenida Augusto Montenegro, entre a Rua da Marinha e a Avenida Centenário, justamente onde o fluxo costuma travar nos dias de jogo. A ideia é organizar a chegada e a saída do público.

“Assim como já ocorre em grandes eventos no Mangueirão, estaremos atuando para garantir mobilidade e segurança viária. A novidade desta operação será o uso da estação do BRT como ponto seguro de embarque para os pedestres ao final da partida”, explicou o coordenador que realizou o planejamento juntamente com representantes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e da diretoria do Paysandu com o intuito de garantir uma segurança maior aos torcedores.

A principal novidade fica por conta do uso da estação do BRT como ponto de embarque após o jogo. Os carros poderão entrar na plataforma para pegar passageiros e sair direto pela Augusto Montenegro, sem disputar espaço com o restante do trânsito. O planejamento foi feito em reunião com representantes da Segbel e da diretoria do Paysandu.

Pelo esquema montado, a avenida Transmangueirão vai funcionar em sentido único entre a Avenida Centenário e o Portão F do estacionamento. Já o trecho entre o Portão F e a Avenida Augusto Montenegro continuará em mão dupla, com circulação exclusiva para carros de passeio. A operação terá apoio da Guarda Municipal e do Batalhão de Policiamento Rodoviário, que ficarão principalmente nas avenidas Transmangueirão e Centenário para ajudar no fluxo.

Liberação

Na avenida Augusto Montenegro, a pista do BRT poderá ser liberada para os veículos comuns, conforme orientação dos agentes. A entrada pela alameda ao lado do Mangueirinho estará aberta antes da partida para quem vai estacionar, e depois do jogo para a saída em direção à Augusto Montenegro.

Para motoristas de aplicativo e quem for apenas deixar ou buscar passageiros, vale redobrar a atenção: parar para esperar dentro das vias de acesso pode travar tudo. A recomendação é que o embarque e o desembarque sejam rápidos, sem permanência.

Área controlada

Depois do fim da partida, a estação será usada como área controlada para embarque. Os carros entram, pegam os passageiros e saem direto pela Augusto Montenegro, evitando aglomeração e disputas por espaço com pedestres.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

trânsito

mangueirão

paysandu x nacional
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

BRIGA

Feirante e servidora da prefeitura se desentendem durante fiscalização em feira de Icoaraci

O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (15); briga foi registrada por pessoas que estavam no local e presenciaram a cena

17.05.26 12h10

DESABAMENTO

Ponte desaba no antigo trapiche de Icoaraci, em Belém

O caso foi registrado na noite de domingo (17)

18.05.26 9h24

LOTOU!

Pabllo Vittar faz show eletrizante e agita multidão na praça Waldemar Henrique, em Belém

O público lotou a praça desde as primeiras horas da noite, que também contou com apresentações de Gang do Eletro, e Carabao

17.05.26 10h40

NO CENTRO DA CIDADE

Reforma da praça Brasil gera temor de descaracterização e insegurança entre moradores, em Belém

Entre os principais receios estão a retirada da vegetação e a perda da arborização, em um dos pontos de área verde da capital

19.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda