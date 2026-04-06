Martínez ataca Dorival após Corinthians demitir o treinador: 'Saí do time por tua causa' Martínez teve o contrato rescindido pelo Corinthians depois de se reapresentar com 35 dias de atraso Estadão Conteúdo 06.04.26 8h27 José Martínez, do Corinthians (Instagram @joseandresmartinez8) José Martínez, volante que deixou o Corinthians no início deste ano, usou as redes sociais para atacar Dorival Júnior. Minutos após o clube comunicar a demissão do treinador na noite deste domingo, 5, o jogador venezuelano demonstrou ressentimento com o técnico. "Saí do time por tua causa, agora vai pagar a conta. Deus no comando. Logo vão saber a verdade", escreveu o meio-campista Martínez, em publicação nos storys de sua conta oficial no Instagram. Martínez teve o contrato rescindido pelo Corinthians depois de se reapresentar com 35 dias de atraso. O atleta alegou problemas burocráticos na emissão do novo visto de trabalho. Ao chegar no clube, foi diagnosticado com grave lesão no joelho esquerdo e só teria condições de voltar a jogar pelo time alvinegro no final do ano. O treinador chegou a reclamar publicamente da situação e a diretoria tratou a permanência do atleta como insustentável. Martínez tinha contrato até 2027 e fez um acordo com o Corinthians para receber 30% dos salários até o fim deste ano. O clube também arcou com os custos da cirurgia para reparar uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo do atleta. Pelo Corinthians, Martínez conquistou os títulos do Paulistão e Copa do Brasil, em 2025. A ausência no elenco em 2026 não permitiu ao jogador participar da vitória sobre o Flamengo na Supercopa Rei. Dorival foi demitido após o Corinthians ser derrotado pelo Internacional, por 1 a 0, na Neo Química Arena, em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe chegou a nove partidas consecutivas sem vitória. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Martínez Dorival COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 FUTEBOL Martínez ataca Dorival após Corinthians demitir o treinador: 'Saí do time por tua causa' Martínez teve o contrato rescindido pelo Corinthians depois de se reapresentar com 35 dias de atraso 06.04.26 8h27 Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31