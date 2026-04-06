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Martínez ataca Dorival após Corinthians demitir o treinador: 'Saí do time por tua causa'

Martínez teve o contrato rescindido pelo Corinthians depois de se reapresentar com 35 dias de atraso

Estadão Conteúdo
fonte

José Martínez, do Corinthians (Instagram @joseandresmartinez8)

José Martínez, volante que deixou o Corinthians no início deste ano, usou as redes sociais para atacar Dorival Júnior. Minutos após o clube comunicar a demissão do treinador na noite deste domingo, 5, o jogador venezuelano demonstrou ressentimento com o técnico.

"Saí do time por tua causa, agora vai pagar a conta. Deus no comando. Logo vão saber a verdade", escreveu o meio-campista Martínez, em publicação nos storys de sua conta oficial no Instagram.

Martínez teve o contrato rescindido pelo Corinthians depois de se reapresentar com 35 dias de atraso. O atleta alegou problemas burocráticos na emissão do novo visto de trabalho. Ao chegar no clube, foi diagnosticado com grave lesão no joelho esquerdo e só teria condições de voltar a jogar pelo time alvinegro no final do ano.

O treinador chegou a reclamar publicamente da situação e a diretoria tratou a permanência do atleta como insustentável. Martínez tinha contrato até 2027 e fez um acordo com o Corinthians para receber 30% dos salários até o fim deste ano. O clube também arcou com os custos da cirurgia para reparar uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo do atleta.

Pelo Corinthians, Martínez conquistou os títulos do Paulistão e Copa do Brasil, em 2025. A ausência no elenco em 2026 não permitiu ao jogador participar da vitória sobre o Flamengo na Supercopa Rei.

Dorival foi demitido após o Corinthians ser derrotado pelo Internacional, por 1 a 0, na Neo Química Arena, em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe chegou a nove partidas consecutivas sem vitória.

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