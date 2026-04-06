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Lecce x Atalanta: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/04) pelo Campeonato Italiano

Lecce e Atalanta jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

A Atalanta soma 23 pontos a mais que o Lecce no Campeonato Italiano (X/ @Atalanta_BC)

Lecce x Atalanta disputam hoje, segunda-feira (06/04), a 31° rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lecce x Atalanta ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Atalanta ocupa a 7° posição da Série A italiana com 13 vitórias, 11 empates, 6 derrotas, 41 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Lecce está em 18° lugar no Campeonato Italiano e soma 7 vitórias, 6 empates, 17 derrotas, 21 gols marcados e 40 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

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Lecce x Atalanta: prováveis escalações

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic

FICHA TÉCNICA
Lecce x Atalanta
Campeonato Italiano
Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália
Data/Horário: 06 de abril de 2026, 10h

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