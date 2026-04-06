Lecce x Atalanta: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/04) pelo Campeonato Italiano Lecce e Atalanta jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 06.04.26 9h00 A Atalanta soma 23 pontos a mais que o Lecce no Campeonato Italiano (X/ @Atalanta_BC) Lecce x Atalanta disputam hoje, segunda-feira (06/04), a 31° rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lecce x Atalanta ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Atalanta ocupa a 7° posição da Série A italiana com 13 vitórias, 11 empates, 6 derrotas, 41 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Lecce está em 18° lugar no Campeonato Italiano e soma 7 vitórias, 6 empates, 17 derrotas, 21 gols marcados e 40 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Lecce x Atalanta: prováveis escalações Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic FICHA TÉCNICA Lecce x Atalanta Campeonato Italiano Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália Data/Horário: 06 de abril de 2026, 10h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atalanta Lecce jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Lecce x Atalanta: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/04) pelo Campeonato Italiano Lecce e Atalanta jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.04.26 9h00 GOSTO AMARGO Em casa, Tuna estreia com empate e atuação irregular na Série D Águia Guerreira melhora na etapa final, pressiona, mas para na defesa do Imperatriz e soma um ponto no Estrelão 05.04.26 18h14 Futebol Tuna estreia na Série D contra o Imperatriz mirando início positivo Após período de preparação e reforços no elenco, equipe cruzmaltina quer largar bem na competição nacional 05.04.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 FUTEBOL Martínez ataca Dorival após Corinthians demitir o treinador: 'Saí do time por tua causa' Martínez teve o contrato rescindido pelo Corinthians depois de se reapresentar com 35 dias de atraso 06.04.26 8h27 Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31