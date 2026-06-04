Brunson brilha contra Wembanyama e New York Knicks abrem vantagem no Jogo 1 das finais da NBA

San Antonio Spurs e New York Knicks se enfrentaram nesta quarta-feira pelo Jogo 1 das finais da NBA, em um confronto eletrizante que terminou com a vitória do New York Knicks por 105 a 95, no Frost Bank Center, no Texas. O grande destaque do confronto foi Jalen Brunson, que chamou a responsabilidade nos momentos decisivos para garantir o primeiro triunfo da série com 30 pontos.

A partida marcou o encontro de duas potências em momentos especiais, opondo a jovem equipe texana, liderada por Victor Wembanyama, que terminou o jogo com 26 pontos, 12 rebotes e 3 tocos, ao experiente elenco nova-iorquino de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns e companhia. Agora, o Jogo 2 segue em San Antonio, nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília).

O New York Knicks não perde uma partida desde 23 de abril, quando foi batido pelo Atlanta Hawks na primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste. De lá para cá, a equipe conquistou três vitórias consecutivas contra o mesmo adversário para virar a série e fechar o embate em 4 a 2. Nas semifinais, o time nova-iorquino varreu o Philadelphia 76ers e, na decisão do Leste, não teve piedade, aplicando outro 4 a 0, dessa vez sobre o Cleveland Cavaliers.

PRIMEIRO TEMPO Jalen Brunson abriu o placar com uma bola de três, mas os Knicks logo viram a resposta de Victor Wembanyama. Impondo forte ritmo defensivo e velocidade, Nova York abriu 10 a 4 nos minutos iniciais. Pouco depois, Wemby distribuiu um toco em Hart e converteu do perímetro para cortar a diferença, enquanto Karl-Anthony Towns se destacava pontuando no garrafão texano.

A três minutos do fim do quarto, o novato Dylan Harper comandou a virada dos Spurs em jogada de cesta e falta, consolidando uma corrida de 12 a 0. Landry Shamet respondeu do perímetro, mas San Antonio fechou a parcial vencendo por 27 a 19, impulsionado por 10 pontos de Harper. No duelo de astros, Wembanyama somou cinco pontos, enquanto Brunson sofreu com a marcação e fechou o período com 1/7 nos arremessos.

No segundo quarto, a defesa dos Spurs manteve o domínio com Wembanyama no garrafão, forçando Mike Brown a acionar os reservas para equilibrar o jogo. Brunson assustou ao sentir o tornozelo, mas seguiu em quadra e, ao lado de Bridges, aproveitou o descanso do pivô francês para liderar uma breve virada dos Knicks. Contudo, Julian Champagnie converteu três bolas do perímetro sem erros e garantiu a vantagem de San Antonio antes do intervalo: 55 a 48.

SEGUNDO TEMPO O segundo tempo começou com Brunson abaixo da média, e os Spurs abriram 63 a 50 na metade do terceiro quarto. Quando Wembanyama foi para o banco com dores, o time comandado por Mitch Johnson viu o novato Dylan Harper se destacar novamente pelos texanos e alcançar 14 pontos. Na sequência, os Knicks reagiram: Towns superou a marcação no garrafão, Shamet converteu do perímetro e Brunson buscou o empate em 71 a 71. O pivô francês retornou com uma enterrada para deixar San Antonio na frente, mas Miles McBride acertou uma bola de três no estouro do cronômetro para fechar o período em 76 a 76.

No último quarto, Shamet colocou Nova York em vantagem, mas Wembanyama igualou as ações em um rebote ofensivo. Na sequência, OG Anunoby desequilibrou do perímetro para os Knicks, enquanto Vassell respondeu para os Spurs, empatando o confronto em 86 a 86 a sete minutos do fim. O jogo precisou ser brevemente interrompido após um torcedor invadir a quadra, sendo retirado pelos seguranças sem oferecer perigo aos atletas.

De volta à quadra, a estrela de Jalen Brunson apareceu nos cinco minutos decisivos para carregar o ataque de Nova York. Na defesa, o pivô reserva Mitchell Robinson, retornando de lesão, foi fundamental para conter o ímpeto ofensivo de Wembanyama. Sob a liderança de Brunson e com a forte presença de Josh Hart, que terminou o confronto com 15 rebotes, os Knicks seguraram a pressão final dos Spurs e garantiram a vitória no Texas.

PRÓXIMOS JOGOS DA SÉRIE O jogo 2 entre as duas franquias está marcado para sexta-feira (5), também no Texas. Os jogos 3 e 4 acontecem em Nova York, no Madison Square Garden, na segunda-feira (8) e na quarta-feira (10), respectivamente. Se necessário, o jogo 5 volta para San Antonio no sábado (13). O sexto confronto seria na casa dos Knicks na terça-feira (16), e a sétima e última data está reservada para sexta-feira (19), no Frost Bank Center. Todos os duelos da série estão marcados para as 21h30 (de Brasília).