Paraense Deiveson Figueiredo fala após derrota para russo no UFC: 'Eu volto'

O ex-campeão dos moscas do UFC, Deiveson Figueiredo, foi derrotado pelo russo Umar Nurmagomedov no último sábado (24), em Las Vegas. O revés deixou o paraense mais distante de uma disputa de cinturão da categoria dos galos. Por meio das redes sociais, o lutador falou sobre a luta, analisou o desempenho e agradeceu o apoio dos torcedores.

"Obrigado a todos que torceram por mim e, mesmo com a derrota, estão comigo e me mandaram mensagens de apoio. Muito obrigado", escreveu o paraense, que ainda mandou um recado para os críticos:

"Aqueles que não estão comigo e, ao mesmo tempo, me xingam, sinto-lhes informar: eu só estou começando. Estou me sentindo um garotão de 25 anos e logo vou estar com luta marcada e vou chegar 220%. Eu sou f*da para caral** e me conheço", disse o lutador.

VEJA MAIS

No último sábado (24), no UFC 324, Daico, o Deus da Guerra, sofreu o sexto revés da carreira. Após uma luta truncada contra Nurmagomedov, segundo colocado do ranking dos galos, o paraense perdeu por decisão unânime dos juízes. Deiveson analisou o combate e destacou pontos positivos.

"Travei uma grande luta contra Umar Nurmagomedov. Uma luta de estratégias, contra um monstro do wrestling. Eu, como lutador marajoara, decidi jogar com bastante movimento para as laterais, confundindo as entradas dele. As vezes em que fiquei por baixo foram por atacar guilhotina, que muitos aqui sabem que eu faço bem e é cirúrgica se encaixar", disse o ex-campeão.

"O que muitos achavam, que o Umar me amassaria, não foi bem isso. Ele me respeitou a luta toda. Sei que, se eu fosse mais agressivo, talvez eu ganhasse ou perderia sendo quedado no início dos rounds. Todos aqui sabem que o Umar controla muito bem quando queda seus oponentes... É isso, galera, estamos juntos sempre. Grande abraço. Eu volto", completou.

Deiveson Figueiredo tem 38 anos. Natural de Soure, no Marajó, o lutador soma 25 vitórias, seis derrotas e um empate no cartel.