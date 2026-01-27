Paraense Deiveson Figueiredo fala após derrota para russo no UFC: 'Eu volto' Ex-campeão foi derrotado por Umar Nurmagomedov no UFC 324 Aila Beatriz Inete 27.01.26 10h37 Paraense perdeu por decisão dos juízes (Reprodução / Instagram / UFC) O ex-campeão dos moscas do UFC, Deiveson Figueiredo, foi derrotado pelo russo Umar Nurmagomedov no último sábado (24), em Las Vegas. O revés deixou o paraense mais distante de uma disputa de cinturão da categoria dos galos. Por meio das redes sociais, o lutador falou sobre a luta, analisou o desempenho e agradeceu o apoio dos torcedores. "Obrigado a todos que torceram por mim e, mesmo com a derrota, estão comigo e me mandaram mensagens de apoio. Muito obrigado", escreveu o paraense, que ainda mandou um recado para os críticos: "Aqueles que não estão comigo e, ao mesmo tempo, me xingam, sinto-lhes informar: eu só estou começando. Estou me sentindo um garotão de 25 anos e logo vou estar com luta marcada e vou chegar 220%. Eu sou f*da para caral** e me conheço", disse o lutador. VEJA MAIS Deiveson Figueiredo perde para russo no UFC e se distancia de nova chance pelo cinturão Após três rounds de luta, paraense perdeu por decisão dos juízes UFC 324: Gaethje vence Pimblett e conquista cinturão interino; veja resultados de brasileiros Gaethje soube administrar os momentos críticos do combate e manteve regularidade suficiente para convencer os juízes. Com cinco vitórias seguidas, paraense Melk Costa tem nova luta marcada no UFC Duelo será contra um estadunidense, no dia 21 de fevereiro, em Houston No último sábado (24), no UFC 324, Daico, o Deus da Guerra, sofreu o sexto revés da carreira. Após uma luta truncada contra Nurmagomedov, segundo colocado do ranking dos galos, o paraense perdeu por decisão unânime dos juízes. Deiveson analisou o combate e destacou pontos positivos. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Travei uma grande luta contra Umar Nurmagomedov. Uma luta de estratégias, contra um monstro do wrestling. Eu, como lutador marajoara, decidi jogar com bastante movimento para as laterais, confundindo as entradas dele. As vezes em que fiquei por baixo foram por atacar guilhotina, que muitos aqui sabem que eu faço bem e é cirúrgica se encaixar", disse o ex-campeão. "O que muitos achavam, que o Umar me amassaria, não foi bem isso. Ele me respeitou a luta toda. Sei que, se eu fosse mais agressivo, talvez eu ganhasse ou perderia sendo quedado no início dos rounds. Todos aqui sabem que o Umar controla muito bem quando queda seus oponentes... É isso, galera, estamos juntos sempre. Grande abraço. Eu volto", completou. Deiveson Figueiredo tem 38 anos. Natural de Soure, no Marajó, o lutador soma 25 vitórias, seis derrotas e um empate no cartel. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes mma ufc COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MMA Sport Club Predador Belém Championship II, Anderson "Blade" vence revanche e Abraão Silva 27.01.26 11h06 MMA Paraense Deiveson Figueiredo fala após derrota para russo no UFC: 'Eu volto' Ex-campeão foi derrotado por Umar Nurmagomedov no UFC 324 27.01.26 10h37 mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 Não deu! Deiveson Figueiredo perde para russo no UFC e se distancia de nova chance pelo cinturão Após três rounds de luta, paraense perdeu por decisão dos juízes 26.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 Futebol São Francisco e Capitão Poço fazem estreia no Parazão 2026 em Belterra Equipes entram em campo nesta terça-feira, no Dedecão, buscando largar bem na competição estadual 27.01.26 8h00 É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 27.01.26 7h00