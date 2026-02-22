Próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno acontece nos Alpes Franceses em 2030 A competição está programada para acontecer entre 1º e 17 de fevereiro de 2030 em diferentes cidades alpinas francesas. Estadão Conteúdo 22.02.26 16h27 Alpes Franceses vão sediar as Olimpíadas de Inverno em 2030 (Divulgação) Os próximos Jogos Olímpicos de Inverno já têm destino definido. A edição de 2030 será realizada na região dos Alpes Franceses, na França, marcando o retorno do maior evento de esportes de neve ao país depois de décadas. A competição está programada para acontecer entre 1º e 17 de fevereiro de 2030 em diferentes cidades alpinas francesas. A escolha dos Alpes Franceses como sede pelo Comitê Olímpico Internacional representa um modelo de organização regional, com eventos distribuídos por diversas localidades como Haute-Savoie, Savoie e Briançon, além de competições de gelo em Nice, no sul do país. A edição deste ano, realizada na Itália, termina oficialmente neste domingo. A histórica Arena de Verona sediará a Cerimônia de Encerramento do evento a partir de 16h30 (horário de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jogos Olímpicos de Inverno 2030 Alpes Franceses COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube. 22.02.26 13h38 ESPORTE PARALÍMPICO All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte 22.02.26 8h00 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00