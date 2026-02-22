Capa Jornal Amazônia
Próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno acontece nos Alpes Franceses em 2030

A competição está programada para acontecer entre 1º e 17 de fevereiro de 2030 em diferentes cidades alpinas francesas.

Estadão Conteúdo
fonte

Alpes Franceses vão sediar as Olimpíadas de Inverno em 2030 (Divulgação)

Os próximos Jogos Olímpicos de Inverno já têm destino definido. A edição de 2030 será realizada na região dos Alpes Franceses, na França, marcando o retorno do maior evento de esportes de neve ao país depois de décadas.

A competição está programada para acontecer entre 1º e 17 de fevereiro de 2030 em diferentes cidades alpinas francesas.

A escolha dos Alpes Franceses como sede pelo Comitê Olímpico Internacional representa um modelo de organização regional, com eventos distribuídos por diversas localidades como Haute-Savoie, Savoie e Briançon, além de competições de gelo em Nice, no sul do país.

A edição deste ano, realizada na Itália, termina oficialmente neste domingo. A histórica Arena de Verona sediará a Cerimônia de Encerramento do evento a partir de 16h30 (horário de Brasília).

