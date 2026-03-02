Flamengo e Palmeiras aparecem no top 5 de melhores clubes do mundo nos últimos 5 anos A lista foi produzida pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol Estadão Conteúdo 02.03.26 18h23 Flamengo e Palmeiras marcaram presença em algumas das primeiras colocações de ranking que elege os melhores clubes do mundo nos últimos cinco anos. A lista foi produzida pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O time carioca ocupa a terceira colocação geral, atrás apenas do líder Real Madrid e do Manchester City. Desde 2021, o Rubro-Negro conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, duas Copas do Brasil e duas Supercopas, além de três estaduais. O Palmeiras, por sua vez, aparece em quinto lugar, posição atrás do PSG e à frente de equipes como Bayern de Munique, Inter de Milão, Barcelona e Arsenal. No recorte abordado, o clube paulista acumula duas Libertadores (já que a decisão da edição de 2020 ocorreu em janeiro do ano seguinte), dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa e três Campeonatos Paulistas. O próximo representante do Brasil no ranking da IFFHS é o Atlético-MG, que se encontra na 14ª colocação. Fluminense, 18º no geral, é o último brasileiro dentro do top-20. CONFIRA O TOP-10 DO RANKING E AS POSIÇÕES DOS TIMES BRASILEIROS: 1º) Real Madrid (Espanha) - 1753 pontos 2º) Manchester City (Inglaterra) - 1605 pontos 3º) Flamengo (Brasil) - 1536 pontos 4º) PSG (França) - 1470 pontos 5º) Palmeiras (Brasil) - 1449 pontos 6º) Bayern de Munique (Alemanha) - 1433 pontos 7º) Inter de Milão (Itália) - 1430 pontos 8º) Chelsea (Inglaterra) - 1334 pontos 9º) Barcelona (Espanha) - 1332 pontos 10º) Liverpool (Inglaterra) - 1265 pontos 14º) Atlético-MG - 1161,5 pontos 18º) Fluminense - 1128 pontos 25º) São Paulo - 1031 pontos 38º) Corinthians - 912 pontos 40º) Internacional - 901 pontos 52º) Botafogo - 852 pontos 57º) Red Bull Bragantino - 827 pontos 60º) Fortaleza - 820,5 pontos 63º) Athletico-PR - 811 pontos 107º) Grêmio - 620 pontos 135º) Santos - 552 pontos 161º) Bahia - 504 pontos 174º) Cruzeiro - 483 pontos 218º) Ceará - 406 pontos 250º) Atlético Goianiense - 379 pontos 272º) Cuiabá - 366 pontos 282º) Vasco - 356 pontos 407º) Juventude - 286 pontos 488º) América-MG - 258 pontos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Palmeiras ranking COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo só venceu três clássicos contra o Paysandu nos últimos três anos; veja números Leão perdeu o primeiro jogo da final do Parazão 2026 e precisa vencer o Paysandu para sair como título 02.03.26 17h41 FUTEBOL Vôlei paraense: APADE muda de nome e vira Amazônia Vôlei na Superliga B Clube paraense, único da Região Norte na Superliga B masculina, lança novo escudo nesta terça (3), em Belém 02.03.26 17h00 FUTEBOL Paysandu inicia vendas de ingressos para a final do Parazão contra o Remo; veja valores Sócios-torcedores do Paysandu possuem 40% de desconto na compra dos bilhetes. Torcedor comum pagará o valor cheio 02.03.26 15h27 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02 BASTIDORES Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno 02.03.26 11h12 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08