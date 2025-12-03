Raphael Veiga diz que Palmeiras voltará 'ainda mais forte' após vice da Libertadores O jogador foi titular na derrota para o Flamengo por 1 a 0 Estadão Conteúdo 03.12.25 8h38 O meia Raphael Veiga usou as redes sociais nesta terça-feira para se pronunciar oficialmente pela primeira vez após o vice do Palmeiras na Libertadores. Um dos líderes do elenco alviverde, o jogador foi titular na derrota para o Flamengo por 1 a 0, no último sábado. "Neste momento, nos fazemos muitas perguntas, porém temos poucas respostas. Mas continuaremos firmes em nosso propósito e tenho plena convicção de que voltaremos ainda mais fortes. Seremos…", escreveu o jogador em publicação no Instagram. Em 2025, Veiga apresentou irregularidade e viveu uma das temporadas com menos brilho pelo clube alviverde. Em 57 jogos, o jogador marcou apenas 7 gols e deu 10 assistências. Destaque do Palmeiras nas conquistas da Libertadores de 2020 e 2021, o meia de 30 anos virou ídolo da torcida. No entanto, ele não conseguiu repetir neste ano o desempenho que o consagrou com a camisa alviverde no passado. Na sequência da temporada, o Palmeiras de Veiga enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Brasileirão. A duas rodadas do fim da competição, o time alviverde precisa vencer o time mineiro e torcer por um tropeço do Flamengo diante do Ceará para manter vivas as chances de título brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Palmeiras Raphael Veiga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 Futebol Remo não deve anunciar reforços até o início da próxima semana, afirma Braz Segundo o dirigente, primeiros anúncios azulinos devem ocorrer na terça-feira (9), dias após o final da Série A 2025. 03.12.25 15h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04