Operação combate grupo que invadia contas de clientes da Caixa Econômica Federal em Belém

A operação da Polícia Federal ocorreu na manhã desta quarta-feira (17/9) em diferentes bairros da capital paraense

O Liberal
fonte

Operação combate grupo que invadia contas de clientes da Caixa Econômica Federal em Belém. (Foto: Polícia Federal)

Uma operação para reprimir fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de capitais foi deflagrada em Belém nesta quarta-feira (17/9). A ação teve como foco a identificação e responsabilização de integrantes de uma associação criminosa que teria causado prejuízos a clientes da Caixa Econômica Federal, por meio da invasão de contas bancárias.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em diferentes bairros da capital paraense contra o grupo suspeito de invadir as contas dos clientes. A investigação aponta que os suspeitos realizavam pagamentos de boletos falsos e transações simuladas, utilizando dados bancários de terceiros. Os dados dos clientes eram obtidos de forma fraudulenta.

Durante as buscas, foram apreendidos chips de celular, cartões bancários, celulares e um veículo. O material passará por perícia, e os investigados poderão responder pelos crimes apurados.

Palavras-chave

combate a fraudes bancárias eletrônicas

operação contra lavagem de capitais

polícia federal
Polícia
