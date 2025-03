PCPA prende 6 pessoas suspeitas de envolvimento em esquema criminoso de invasão à contas bancárias

Seis pessoa, que não tiveram os nomes revelados, foram presas pela Polícia Civil do Pará na manhã desta sexta-feira (21/3), durante a operação “Invasão Digital”. De acordo com a PC, alvos da ação são investigados que invadiam as contas bancárias de vítimas com celulares roubados e realizavam transferências bancárias para contas de uma associação criminosa. Das prisões, cinco delas aconteceram na capital e a outra foi no Rio Grande do Sul através dos mandados expedidos pela Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

A ação foi coordenada pela Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados por Meio Cibernéticos (DCCEP), vinculada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), e teve o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

“As investigações apontam que, inicialmente, tratava-se apenas de roubo ou furto de aparelhos celulares, mas estes crimes eram apenas a primeira parte da ação de uma ação criminosa que atua em quase todo o território nacional. Para a operação de hoje, a PCPA contou com o apoio das polícias civis de outras unidades da Federação”, explicou Walter Resende, delegado-geral da PCPA.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas teve o celular furtado e, dias depois, recebeu a ligação de uma suposta central telefônica informando que o aparelho estava bloqueado e que a recuperação dependia da disponibilização de um código de desbloqueio do aparelho.

Acreditando que falava com funcionários reais, o homem disponibilizou o código de desbloqueio e os criminosos conseguiram acessar as contas bancárias da vítima, subtraindo aproximadamente meio milhão de reais.

A imagem em destaque mostra policiais civis durante a operação prende uma mulher. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

“Durante as nossas investigações foi possível conseguir o login de acesso do aplicativo bancário, que nos levaram a várias redes de internet utilizadas para dar o golpe em outras pessoas. Quando não conseguiam o código de acesso, o grupo criminoso utilizava apenas os chips dos aparelhos para ter acesso à internet”, explicou o delegado João Amorim, diretor da DCCEP.

Os agentes também conseguiram identificar beneficiários diretos e indiretos durante a análise minuciosa dos dados bancários, momento em que foi possível verificar que os valores subtraídos das vítimas eram transferidos para seis contas bancárias de titularidades diferentes e que mais 11 contas de outras pessoas eram utilizadas para fracionar os valores.

“No total, nós conseguimos identificar a movimentação de R$ 650 mil. Ainda há registro, junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de lavagem ou ocultação de bens de contas bancárias relacionadas a sete investigados, que movimentaram cerca de R$ 3 milhões”, contou a delegada Vanessa Lee, titular da DECCC.

A imagem em destaque mostra policiais civis colocando um dos presos dentro da viatura. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

A investigação coordenada pela DCCEP identificou que existe uma rede de associação criminosa direcionada à subtração de celulares de vítimas em todo o país com o propósito de acessar as contas bancárias contidas nos dispositivos eletrônicos. Os golpes foram executados no Pará, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A operação teve apoio, ainda, da Divisão de Combate a Crimes Contra Direitos Individuais Praticados por Meios Cibernéticos (DCDI), da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), do Centro de Análise Financeira (CAF/DECCC) e da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, onde uma pessoa foi presa.

Os presos foram encaminhados à unidade especializada para os procedimentos de praxe e estão à disposição da Justiça. Eles vão responder por furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais.