A Polícia Civil do Pará prendeu seis integrantes de uma facção criminosa durante a operação “Parabellum III”, realizada nos dias 13 e 14 de março em Belém e Goiânia (GO). A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), unidade da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Um dos presos ocupa o cargo de "Torre da Cremação" dentro organização criminosa e coordena extorsões a comerciantes naquele bairro da capital (Foto: Divulgação | Policia Civil)

“Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém. A Polícia Civil do Pará continua realizando as investigações com o intuito de localizar outros suspeitos faccionados e assegurar um ambiente mais tranquilo para a comunidade paraense. A operação visa justamente isso, identificar e prender faccionados que ocupam os mais diversos cargos e funções nas facções criminosas que realizam atividades ilegais no Estado”, explicou o delegado Fausto Bulcão, titular da DRCO.

Seis membros de facção criminosa são presos em Belém e Goiânia pela Polícia Civil Foto: Divulgação | Policia Civil Foto: Divulgação | Policia Civil

Durante a operação, os suspeitos foram localizados, presos e encaminhados para a delegacia, onde foram tomadas as medidas legais. Entre os detidos, está um homem investigado por ocupar o posto de “Torre da Cremação” dentro da facção, responsável por coordenar extorsões a comerciantes no bairro da Cremação, em Belém. No momento da abordagem, ele portava um documento falso, que foi apreendido.

Após os procedimentos na delegacia, todos os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos.