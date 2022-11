Saiba como garantir a segurança das compras online

Apesar da campanha de Black Friday ser realizada especialmente na última semana de novembro, o fim do ano costuma ser um período de grande movimentação no comércio, principalmente por conta das demais datas comemorativas celebradas nesta época. Contudo, a busca por descontos e melhores ofertas pode colocar o consumidor em riscos na hora de efetuar as compras pela internet.

Além das ofertas falsas, a prática de invasão de contas em sites de compras se torna cada vez mais recorrente entre os golpes virtuais praticados atualmente. Pensando nisso, o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br), vinculado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), lançou um novo fascículo da Cartilha de Segurança para Internet, desta vez com foco na adoção de boas práticas de autenticação.

De acordo com a publicação, usar apenas senhas pode não ser totalmente eficiente para evitar ataques e vazamentos de dados. Para reforçar a segurança, a recomendação é criar uma camada extra de proteção por meio da verificação em duas etapas.

“Um artifício muito comum usado por golpistas é a criação de sites falsos de lojas conhecidas com o objetivo de obter login e senha dos usuários, e depois usam essas informações para fazer compras nos sites oficiais. Com a verificação em duas etapas ativada, por exemplo, os atacantes não conseguirão acessar a conta no sítio original, porque precisarão de dados adicionais para invadir a conta da outra pessoa”, explica Cristine Hoepers, gerente do CERT.br.

Como aumentar a segurança das contas online?

A principal recomendação é ativar a verificação de duas etapas. Esse recurso impede que o atacante invada a sua conta, mesmo se descobrir a sua senha. O ideal é escolher o método que considerar mais prático e seguro, como ter uma chave de segurança física ou usar aplicativos de celular para gerar códigos de verificação e recebê-los via mensagem de voz ou texto.

Senhas fortes

Usar a mesma senha em todas as plataformas é considerado arriscado, pois é preciso descobrir apenas a senha de uma conta que o invasor terá acesso a todas as outras em que ela for usada. Ao desconfiar que a senha usada em diversas aplicações foi descoberta, é necessário trocá-la imediatamente.

Para diminuir os riscos de invasão, é aconselhável escolher uma senha criativa, como:

- Usar palavras longas;

- Usar caracteres especiais (como #,@,&);

- Misturar letras maiúsculas e minúsculas;

- Usar números.

Para quem tem dificuldade de se lembrar de tantas senhas diferentes, uma dica é adotar um método de gerenciamento dessas informações que for o mais prático e seguro. Um exemplo é usar aplicativos gerenciadores de senhas, anotá-las em um papel e guardá-lo em local seguro, ou gravá-las em um arquivo criptografado.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)