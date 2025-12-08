Capa Jornal Amazônia
Concurso

Concursos na educação impulsionam oferta de vagas e movimentam início de 2026

Editais municipais, estaduais e federais reforçam demanda por professores e especialistas, com seleções abertas e previstas em diversas regiões do país

Thaline Silva*
fonte

Prefeituras, secretarias de educação e instituições federais ampliam a divulgação de novos certames e retomam seleções (Freepik)

O cenário de concursos públicos na área da educação segue em alta em todo o país, impulsionado pela necessidade de recompor equipes, ampliar serviços e atender novas demandas das redes municipais, estaduais e federais. A abertura de editais no fim de 2025 e início de 2026 indica um movimento consistente de renovação dos quadros, com processos seletivos que vão desde cargos administrativos e de apoio pedagógico até oportunidades para magistério superior, com remunerações que variam conforme titulação, jornada e complexidade das funções.

Esse conjunto de seleções demonstra que o setor educacional permanece entre os mais dinâmicos na oferta de vagas, mesmo em um período de contenção orçamentária em diversas esferas do governo. Além disso, gestores e especialistas apontam que a retomada de investimentos em programas voltados à aprendizagem e à melhoria da infraestrutura escolar também pressiona pela abertura de novas vagas, especialmente em regiões que enfrentam déficit histórico de profissionais ou expansão da rede pública.

VEJA MAIS 

image Entenda quais são os caminhos para o serviço público além do concurso
Terceirização e contratos temporários se destacam como portas de entrada para quem busca experiência no setor

image TJPA lança concurso para juiz substituto com 30 vagas e salário inicial de R$ 35,8 mil
Inscrições começam em 8 de dezembro; prova objetiva será aplicada em março de 2026

Prefeituras, secretarias de educação e instituições federais têm ampliado a divulgação de novos certames e reaberto seleções suspensas durante o ano, garantindo oportunidades para profissionais de diferentes formações. Instituições federais, como o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) e a Universidade Federal do Acre (UFAC), reforçam o movimento ao ofertar vagas com salários acima de R$ 13 mil para docentes com dedicação exclusiva.

Além do volume de oportunidades, chama atenção a variedade de perfis buscados pelos órgãos públicos. Candidatos com formação em pedagogia, letras, matemática, ciências humanas e ciências exatas têm espaço em diferentes regiões, ao mesmo tempo em que cresce a procura por psicólogos escolares, assistentes sociais e profissionais voltados a políticas de inclusão, reforçando uma tendência de ampliação do suporte socioeducacional nas redes de ensino. A diversidade de editais abre espaço para recém-formados, profissionais experientes e candidatos que buscam estabilidade ou recolocação.

Os prazos de inscrição, em muitos casos concentrados entre dezembro e fevereiro, exigem atenção redobrada dos candidatos. Taxas, datas de prova, bancas organizadoras e formatos de avaliação variam conforme cada edital — alguns incluem apenas prova objetiva, enquanto outros acrescentam etapas discursivas, avaliação de títulos e provas práticas para determinadas disciplinas. O conjunto de seleções indica um período favorável para quem busca ingressar ou se manter na carreira pública ligada à educação, especialmente diante da perspectiva de novos concursos previstos para 2026, como o da Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC CE).

Com editais já divulgados, inscrições abertas e novos anúncios previstos para as próximas semanas, o setor educacional se consolida como uma das áreas mais promissoras do serviço público. A seguir, veja a relação completa dos concursos com oportunidades disponíveis no momento, incluindo quantidade de vagas, salários, requisitos e detalhes de cada processo seletivo, que continuam sendo atualizados conforme novas autorizações e publicações são divulgadas.


PSS SME Fortaleza (CE)

• Status: edital publicado
• Cargos: pedagogia
• Formação: superior
• Vagas: CR
• Salário: R$ 33,82 hora-aula
• Inscrições: 02 a 22 de dezembro (IMPARH – R$ 120)

Concurso SME Olímpia (SP)

• Status: edital publicado
• Cargos: professor
• Formação: superior
• Vagas: 3
• Salário: até R$ 4.009,50
• Inscrições: 08/12/2025 a 15/01/2026 (R$ 62 a R$ 109)
• Provas: 08/02/2026
 

Concurso IFAM

• Status: edital publicado
• Cargos: professor
• Formação: superior
• Vagas: 144
• Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85
• Inscrições: 09/12/2025 a 09/01/2026 (CEFETMINAS)
• Provas: 08/02/2026
 

Concurso UFAC

• Status: edital publicado
• Cargos: professor
• Formação: superior
• Vagas: 5 + CR
• Salário: R$ 6.180,86 + incentivos
• Inscrições: 26/11 a 15/12
• Provas: 25/01/2026
 

PSS SME Vitória (ES)

• Status: edital publicado
• Cargos: professor
• Formação: superior
• Vagas: 68 + CR
• Salário: R$ 3.125,37 a R$ 6.988,78
• Inscrições: 27/11 a 19/12 (IDCAP – R$ 60)
• Provas: 01/03/2026
 

Concurso Cubatão SP 

• Status: inscrições abertas
• Cargos: professor substituto
• Formação: superior
• Vagas: 289
• Salário: R$ 4.265,07 a R$ 7.427,84
• Inscrições: 11/11 a 11/12/2025 (IBAM)
 

Concurso Prefeitura de Fortaleza 

• Status: inscrições abertas
• Cargos: pedagogo
• Formação: superior
• Vagas: 25
• Salário: R$ 2.949,77
• Inscrições: 12/11 a 14/12/2025
 

Concurso SEDUC SE

• Status: edital publicado
• Cargos: professor
• Formação: superior
• Vagas: 300 + CR
• Salário: R$ 5.142,15
• Inscrições: 24/11 a 08/12 (Cebraspe)
 

Concurso Betim (MG)

• Status: edital publicado
• Cargos: diversos
• Formação: superior
• Vagas: 781
• Salário: R$ 1.669,46 a R$ 5.953,88
• Inscrições: 02/01 a 02/02/2026 (IBGP)
 

Concurso Jaboticatuba (MG)

• Status: edital republicado
• Cargos: diversos
• Formação: superior
• Vagas: 47
• Salário: até R$ 5.140,24
• Inscrições: 02/01 a 02/02/2026 (IBGP – R$ 105)

Concurso SEDUC CE – 2026

• Status: previsto no PLOA 2026
• Vagas: a definir
• Cargo: a definir
• Salário (último edital): R$ 6.147,69
• Curso: SEDUC CE – 2026

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

concurso público

educação
Concurso
