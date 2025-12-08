Concursos na educação impulsionam oferta de vagas e movimentam início de 2026

O cenário de concursos públicos na área da educação segue em alta em todo o país, impulsionado pela necessidade de recompor equipes, ampliar serviços e atender novas demandas das redes municipais, estaduais e federais. A abertura de editais no fim de 2025 e início de 2026 indica um movimento consistente de renovação dos quadros, com processos seletivos que vão desde cargos administrativos e de apoio pedagógico até oportunidades para magistério superior, com remunerações que variam conforme titulação, jornada e complexidade das funções.

Esse conjunto de seleções demonstra que o setor educacional permanece entre os mais dinâmicos na oferta de vagas, mesmo em um período de contenção orçamentária em diversas esferas do governo. Além disso, gestores e especialistas apontam que a retomada de investimentos em programas voltados à aprendizagem e à melhoria da infraestrutura escolar também pressiona pela abertura de novas vagas, especialmente em regiões que enfrentam déficit histórico de profissionais ou expansão da rede pública.

Prefeituras, secretarias de educação e instituições federais têm ampliado a divulgação de novos certames e reaberto seleções suspensas durante o ano, garantindo oportunidades para profissionais de diferentes formações. Instituições federais, como o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) e a Universidade Federal do Acre (UFAC), reforçam o movimento ao ofertar vagas com salários acima de R$ 13 mil para docentes com dedicação exclusiva.

Além do volume de oportunidades, chama atenção a variedade de perfis buscados pelos órgãos públicos. Candidatos com formação em pedagogia, letras, matemática, ciências humanas e ciências exatas têm espaço em diferentes regiões, ao mesmo tempo em que cresce a procura por psicólogos escolares, assistentes sociais e profissionais voltados a políticas de inclusão, reforçando uma tendência de ampliação do suporte socioeducacional nas redes de ensino. A diversidade de editais abre espaço para recém-formados, profissionais experientes e candidatos que buscam estabilidade ou recolocação.

Os prazos de inscrição, em muitos casos concentrados entre dezembro e fevereiro, exigem atenção redobrada dos candidatos. Taxas, datas de prova, bancas organizadoras e formatos de avaliação variam conforme cada edital — alguns incluem apenas prova objetiva, enquanto outros acrescentam etapas discursivas, avaliação de títulos e provas práticas para determinadas disciplinas. O conjunto de seleções indica um período favorável para quem busca ingressar ou se manter na carreira pública ligada à educação, especialmente diante da perspectiva de novos concursos previstos para 2026, como o da Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC CE).

Com editais já divulgados, inscrições abertas e novos anúncios previstos para as próximas semanas, o setor educacional se consolida como uma das áreas mais promissoras do serviço público. A seguir, veja a relação completa dos concursos com oportunidades disponíveis no momento, incluindo quantidade de vagas, salários, requisitos e detalhes de cada processo seletivo, que continuam sendo atualizados conforme novas autorizações e publicações são divulgadas.



PSS SME Fortaleza (CE)

• Status: edital publicado

• Cargos: pedagogia

• Formação: superior

• Vagas: CR

• Salário: R$ 33,82 hora-aula

• Inscrições: 02 a 22 de dezembro (IMPARH – R$ 120)

Concurso SME Olímpia (SP)

• Status: edital publicado

• Cargos: professor

• Formação: superior

• Vagas: 3

• Salário: até R$ 4.009,50

• Inscrições: 08/12/2025 a 15/01/2026 (R$ 62 a R$ 109)

• Provas: 08/02/2026



Concurso IFAM

• Status: edital publicado

• Cargos: professor

• Formação: superior

• Vagas: 144

• Salário: R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85

• Inscrições: 09/12/2025 a 09/01/2026 (CEFETMINAS)

• Provas: 08/02/2026



Concurso UFAC

• Status: edital publicado

• Cargos: professor

• Formação: superior

• Vagas: 5 + CR

• Salário: R$ 6.180,86 + incentivos

• Inscrições: 26/11 a 15/12

• Provas: 25/01/2026



PSS SME Vitória (ES)

• Status: edital publicado

• Cargos: professor

• Formação: superior

• Vagas: 68 + CR

• Salário: R$ 3.125,37 a R$ 6.988,78

• Inscrições: 27/11 a 19/12 (IDCAP – R$ 60)

• Provas: 01/03/2026



Concurso Cubatão SP

• Status: inscrições abertas

• Cargos: professor substituto

• Formação: superior

• Vagas: 289

• Salário: R$ 4.265,07 a R$ 7.427,84

• Inscrições: 11/11 a 11/12/2025 (IBAM)



Concurso Prefeitura de Fortaleza

• Status: inscrições abertas

• Cargos: pedagogo

• Formação: superior

• Vagas: 25

• Salário: R$ 2.949,77

• Inscrições: 12/11 a 14/12/2025



Concurso SEDUC SE

• Status: edital publicado

• Cargos: professor

• Formação: superior

• Vagas: 300 + CR

• Salário: R$ 5.142,15

• Inscrições: 24/11 a 08/12 (Cebraspe)



Concurso Betim (MG)

• Status: edital publicado

• Cargos: diversos

• Formação: superior

• Vagas: 781

• Salário: R$ 1.669,46 a R$ 5.953,88

• Inscrições: 02/01 a 02/02/2026 (IBGP)



Concurso Jaboticatuba (MG)

• Status: edital republicado

• Cargos: diversos

• Formação: superior

• Vagas: 47

• Salário: até R$ 5.140,24

• Inscrições: 02/01 a 02/02/2026 (IBGP – R$ 105)

Concurso SEDUC CE – 2026

• Status: previsto no PLOA 2026

• Vagas: a definir

• Cargo: a definir

• Salário (último edital): R$ 6.147,69

• Curso: SEDUC CE – 2026

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia