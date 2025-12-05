CNU 2025: Descubra o que pode zerar sua prova discursiva

A aplicação das provas discursivas do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 ocorrerá na segunda-feira (08/11) e promete ser um dos momentos mais decisivos para os candidatos. Porém, além de dominar o conteúdo exigido nas questões, é fundamental estar atento a aspectos que podem levar à anulação ou à nota zero na avaliação.

Para quem está se preparando para as provas discursivas, é essencial entender que a forma de apresentação da resposta conta tanto quanto o conteúdo em si. Existem alguns erros que, muitas vezes, passam despercebidos, mas que podem prejudicar a pontuação final de forma irreparável.

Pensando nisso, o OLiberal.com te mostra o que deve ser evitado para não zerar a prova. Confira abaixo os principais fatores que podem resultar em uma resposta zerada.

Cartão-resposta

A folha do cartão-resposta dos textos definitivos é o documento entregue ao final da prova discursiva. Ela funciona como a versão final da resposta e nela não são permitidas rasuras, anotações fora do espaço indicado ou qualquer marca pessoal que possa identificar o candidato.

A organização do concurso adota essas regras para manter igualdade entre todos, seja a prova de nível superior ou a de nível médio. Por isso, a banca corrige apenas o texto que aparece dentro das linhas autorizadas.

Assinaturas e marcas pessoais

O candidato deve ficar atento aos itens mais rígidos do edital, entre eles, está a proibição de assinaturas, iniciais, desenhos, números de documentos ou qualquer marca pessoal que identifique o autor do texto.

A identificação gera eliminação imediata porque viola o critério de correção às cegas, usada como garantia de que o avaliador não saiba quem escreveu a resposta e evite algum tipo de benefício.

VEJA MAIS





Caneta

Outra regra é sobre o uso de caneta. A banca exige caneta transparente com tinta preta desde o início da prova e considera inválido qualquer trecho feito com lápis, borracha ou tinta de outra cor.

Fuga ao tema proposto

Um dos principais motivos para **anulação** de respostas nas provas discursivas do CNU 2025 é a falta de aderência ao tema proposto. Muitas vezes, os candidatos acabam divagando sobre assuntos não relacionados à questão, o que pode resultar em uma avaliação negativa. Portanto, é crucial ler atentamente a questão e garantir que sua resposta esteja completamente alinhada ao que foi solicitado.

Dicas para as provas discursivas do CNU 2025

Pratique com antecedência : A prática constante de redações e a revisão de provas anteriores são fundamentais para evitar erros e melhorar sua performance.



: A prática constante de redações e a revisão de provas anteriores são fundamentais para evitar erros e melhorar sua performance. Revise seu texto: Depois de escrever, reserve um tempo para revisar a ortografia, gramática e coerência de seus argumentos.



Depois de escrever, reserve um tempo para revisar a ortografia, gramática e coerência de seus argumentos. Gestão do tempo: Organize seu tempo de forma a evitar correria no final da prova e garantir que todas as questões sejam abordadas com profundidade.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.