Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Entenda quais são os caminhos para o serviço público além do concurso

Terceirização e contratos temporários se destacam como portas de entrada para quem busca experiência no setor

Maycon Marte
fonte

Opções sem concurso são boas alternativas ao serviço público (Reprodução | Freepik)

A carreira no serviço público atrai pela estabilidade e segurança, o que leva diversas pessoas a se preparem para os concursos públicos, que tendem a ser amplamente concorridos e testam a fundo a capacidade dos participantes, exigindo bastante treino e preparação. Mas, além dessa alternativa, há outras maneiras de ingressar na área, com seleções menos complexas e até mesmo sem a necessidade de seleção. As modalidades de prestação de serviço são menos vistas, mas podem ser uma ótima porta de entrada aos interessados, como avalia João Araújo, especialista e mestre em Gestão Pública pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA (NAEA/UFPA).

Os principais modelos de ingresso no setor sem concurso incluem: terceirização e contratação temporária. No entanto, o especialista explica que há diferenças de preferências entre as diferentes esferas de poder, a exemplo da modalidade de contratos temporários, que seriam mais utilizados nos níveis municipal e estadual. Enquanto, no caso das instituições públicas de nível federal, o que se sobressai é a terceirização, em que essas entidades descrevem suas necessidades de serviços e funcionários a serem atendidas por empresas privadas.

“No caso do serviço público federal, a terceirização tem se mostrado muito mais presente do que a contratação temporária, que é mais verificada nas esferas municipal e estadual e exatamente de empresas privadas que prestam serviços administrativos por meio de um processo licitatório”, explica o especialista.

Em ambos os casos, Araújo analisa as experiências alternativas ao ingresso no serviço público como positivas, sobretudo aos que já alimentam algum interesse em ingressar nessa área de maneira efetiva. Esse movimento ocorre devido à convivência de temporários com efetivos mais experientes, o que facilita o processo de aprendizagem e o domínio dos não efetivos sobre os processos internos das instituições. Mesmo entre os concursados, o especialista indica que isso não é uma regra, já que eles chegam sem qualquer experiência prévia no cargo a que foram selecionados.

“O que vai ser interessante é adquirir experiência, porque ele vai trabalhar lado a lado com o servidor público, seja ele efetivo ou não. E ele vai adquirir, em tese, toda a expertise que esses servidores possuem por estarem atuando com as mesmas funções e sistemas”, avalia Araújo.

A contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de interesse público está prevista, no âmbito federal, na Lei 8.745/1993. Ela permite que órgãos da Administração Pública direta, autarquias e fundações federais admitam pessoal por períodos específicos, conforme as condições e prazos definidos na própria norma. No Pará, esse tipo de contratação é regulamentado principalmente pela Lei Complementar 07/1991, que define situações em que o Estado pode recorrer a contratos temporários, como falta de servidores, greves ou casos de força maior.

VEJA MAIS

image Veja como consultar os locais da prova discursiva do CNU 2025
Segunda etapa do concurso será no dia 7 de dezembro, em 228 cidades

image Novos concursos movimentam o setor público no Pará com salários de até R$ 47 mil
Seleções da UFOPA, Sefa, Caixa e prefeituras reforçam calendário de vagas para 2025 e 2026

image Adepará abre inscrições para novo PSS com salários de até R$ 2,7 mil; veja como participar
Cadastro segue até 19 de novembro no Sipros; seleção oferece oito vagas em níveis superior, médio e fundamental

Confira opções sem concurso público

Cargos em Comissão (CCs) / Funções de Confiança

São cargos de livre nomeação e exoneração, usados para funções de direção, chefia e assessoramento. Não exigem concurso e podem ser ocupados por servidores efetivos ou por pessoas de fora do serviço público.

Contratos Temporários (Processo Seletivo Simplificado - PSS)

O governo tem autorização para contratar servidores temporariamente em caso de necessidade excepcional, como: saúdes (médicos, enfermeiros); emergências; demandas pontuais em educação ou áreas técnicas. Normalmente há processo seletivo, em vez de concurso público padrão. Esse mecanismo está respaldado pelo artigo 37, IX da Constituição.

Nomeações Políticas

Esse modelo é principalmente usado em cargos de alta gestão, como ministros, secretários de Estado e secretários municipais. A nomeação é feita de maneira direta pela autoridade competente (presidente, governador, prefeito), logo, também não requer concurso.

Estágios

Estudantes podem atuar em órgãos públicos como estagiários. Essa relação não estabelece um vínculo empregatício nem cargo público.

Bolsistas e Pesquisadores

Universidades, fundações e órgãos de pesquisa podem contratar bolsistas por editais e também não criam vínculo trabalhista ou estatutário.

Terceirização

O órgão contrata uma empresa, que emprega o trabalhador. Esse profissional não é um servidor público e não tem vínculo direto com o Estado. O processo é permitido em atividades como limpeza, segurança, apoio administrativo, por exemplo.

Organizações Sociais

E uma contratação indireta por meio de entidades parceiras e ocorre especialmente na área da saúde e cultura. O vínculo é com a entidade, não com o governo.

Contratações via CLT em Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

Exemplos comuns dessa modalidade são entidades como Correios, Caixa e Petrobras. Mas, a regra geral de ingresso é o concurso, com exceção de algumas funções de direção que podem ser indicadas sem concurso, seguindo regras de governança.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

CONCURSO PÚBLICO

Concurso da Caixa: inscrições encerram nessa segunda-feira (8); saiba como participar

Há 184 vagas e formação de cadastro de reserva para seis cargos, com oportunidades para engenheiros, arquitetos e médicos do trabalho. O salário pode chegar a R$ 16,4 mil

08.12.25 8h13

Concurso

Concursos na educação impulsionam oferta de vagas e movimentam início de 2026

Editais municipais, estaduais e federais reforçam demanda por professores e especialistas, com seleções abertas e previstas em diversas regiões do país

08.12.25 7h15

PSS

Seaster lança processo seletivo com 209 vagas para níveis médio e superior; inscrições serão abertas

As inscrições são gratuitas e serão feitas exclusivamente pela internet

04.12.25 11h41

Oportunidade

Entenda quais são os caminhos para o serviço público além do concurso

Terceirização e contratos temporários se destacam como portas de entrada para quem busca experiência no setor

08.12.25 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda