Parauapebas lança concurso público com mais de 20 cargos e salários de até R$ 22.083; acesse

A Prefeitura de Parauapebas anunciou a realização de um concurso público para o preenchimento de vagas em seu quadro de pessoal efetivo. A publicação oficial do concurso foi feita no Diário Oficial da cidade desta terça-feira (26). As inscrições para o concurso serão feitas exclusivamente pela internet e estão abertas até o dia 16 de outubro.

No total, mais de 20 cargos estão disponíveis, oferecendo salários que variam de R$ 1.370,84 a R$ 22.083,58. Os candidatos serão submetidos a provas de conhecimento, incluindo provas objetivas para todos os cargos e provas subjetivas para os cargos de nível superior, com exceção do cargo de procurador do município, que exigirá uma prova prática-jurídica. Além disso, haverá avaliação de títulos.

As provas serão realizadas no município de Parauapebas no dia 19 de novembro e terão caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos aos cargos de nível superior também passarão por uma prova de títulos, enquanto os candidatos ao cargo de agente de defesa civil I e agente de defesa civil II terão que enfrentar um teste de aptidão física, que será eliminatório.

A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 90, enquanto para os cargos de nível médio, auxiliar e elementar, o valor é de R$ 70.

O Concurso Público será executado pela a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). Acesse aqui o edital.

Veja alguns cargos e remuneração previstos no edital

Auxiliar operacional (ensino fundamental incompleto): salário de R$ 1.370,84 e carga horária semanal de 40h.

Agente de defesa civil II (curso em nível fundamental, com diploma ou certificado reconhecido pelo MEC): salário de R$ 15 2.170,44 e carga horária semanal de 40h.

Agente defesa civil I (curso em nível médio, com diploma ou certificado reconhecido pelo MEC, com Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B” e Carteira Nacional de Habilitação Náutica - Arrais Amador): salário de R$ 15 3.302,79 e carga horária semanal de 40h.

Médico do trabalho (graduação em medicina; especialização em medicina do trabalho; registro de qualificação: registro profissional no órgão de classe para as funções cujo exercício profissional esteja regulamentado por Lei): salário de R$ 10.380,32 e carga horária semanal de 20h.

Procurador do município (diploma ou certificado de conclusão do curso de bacharel em direito, reconhecido pelo MEC; inscrição regular na OAB; comprovação do período de dois anos de prática forense”: salário de R$ 22.083,58 e carga horária semanal de 20h.

Serviço

Período de Inscrição – 29/09 a 16/10/2023 exclusivamente pelo site

Valor taxa de Inscrição:

– Nível Superior = R$ 90,00