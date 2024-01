Quando sai o listão dos aprovados da UEPA?

No dia 16 de janeiro, os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão consultar suas notas na Página do Participante e então descobrir se conquistaram a vaga no curso desejado. Com a divulgação por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), espera-se que a Universidade Estadual do Pará (UEPA) divulgue seus resultados a partir do dia 25/01 até 31/01.

No ano passado, o listão dos classificados do Prosel foi divulgado nove dias após o resultado do Enem. No total, foram 52 mil inscritos concorrendo a 31 cursos de graduação, com 3.678 classificados.

Em 2022, os três primeiros lugares da universidade foram garantidos por candidatos do curso de medicina. O primeiro, pelo estudante Felipe Moreira; Já o segundo pela candidata Ana Souza, e o terceiro pelo calouro Kaike Lobo.

Serão quantas vagas este ano?

A Uepa oferta 3.586 vagas para 31 cursos das áreas de educação, saúde e tecnologia na capital e no interior. São 1.438 para cursos da capital e 2.148 para o interior.

São 30% destinadas a pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas; 20% para quem cursou integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas e se autodeclaram negros ou indígenas; e 50% para a ampla concorrência.

Quais os cursos mais concorridos em Belém?

Pela ampla concorrência, o curso mais concorrido é o de Medicina, com 50 vagas ofertadas, 2916 inscritos e 58,32 concorrentes para cada vaga;

Já nas Cotas Socioeconômicas (CSE), fisioterapia tem o maior número de inscritos, com 2.229. São 12 vagas, com a concorrência chegando a 185,7 pessoas por vaga.

Nas Cotas Étnico-Raciais (CER), o curso de fisioterapia oferta oito vagas e a concorrência é de 460 inscritos, disputando 57,5 por uma vaga.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)