Confira como concorrer às vagas de Cursos Livres de Línguas Estrangeiras da UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou o edital para as inscrições das turmas do primeiro semestre de 2024 dos Cursos Livres de Línguas Estrangeiras (CLLE), que faz parte da Faculdade de Línguas Estrangeiras Modernas (Falem) da universidade. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 19 de fevereiro, início do semestre, com turmas em formato on-line e presencial. O semestre termina no dia 29 de junho.

Os cursos são direcionados para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras modernas, que é voltado para a comunidade acadêmica mas também é dirigido à comunidade em geral. A mensalidade possui o valor de 430 reais, sendo a primeira parcela de 150 reais e mais quatro parcelas de 70 reais. De acordo com o edital, a primeira parcela, que equivale à matrícula, deve ser paga até o dia 5 de fevereiro, enquanto as outras mensalidades terão o vencimento sempre no dia 10 de cada mês, conforme modalidade de investimento escolhida.

Em 2024, no primeiro semestre, os cursos oferecidos são: Inglês (on-line e presencial), Francês (on-line e presencial), Espanhol (on-line e presencial), Inglês Instrumental (on-line), Conversação Inglês (presencial), Introdução ao Árabe (on-line), Libras (presencial) e PLE (on-line). O curso de Português Língua Estrangeira (PLE) é voltado para o ensino-aprendizagem de português a "cidadãos estrangeiros", que são pessoas de outros países que não integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

As aulas presenciais irão ocorrer no Instituto de Letras e Comunicação (ILC/UFPA), localizado no Campus Básico. Já as turmas on-line terão uma aula por semana, que será ao vivo, por meio de live. Esta turma terá acesso à gravação de todas as aulas das unidades do livro didático.

Matrícula e concurso nos Cursos Livres

Os interessados devem apresentar o ensino médio completo, como forma de entrar no primeiro nível das respectivas turmas. As inscrições são realizadas via site da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), no período entre os dias 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024, de acordo com o preenchimento das vagas.

Já os estudantes beneficiados com bolsas dos CLLE e Prolínguas também devem seguir o calendário de matrícula e enviar o boleto bancário para recadastramento da bolsa, antes da data de vencimento. O estudante deve enviar o comprovante para os emails: cursoslivres@ufpa.br ou cursoslivresufpa@gmail.com. O não recadastramento implica perda da bolsa.

Os Cursos Livres de Línguas Estrangeiras também oferecem a possibilidade de participação para um concurso de bolsas das turmas do nível 1 dos cursos regulares de Inglês, Francês e Espanhol. No total, serão 80 bolsas ofertadas para estudantes da UFPA e da comunidade externa, desde que seja comprovada a carência financeira (renda familiar de até um salário mínimo) e excelência acadêmica.

Para participar do concurso, o interessado deve enviar uma solicitação para o e-mail cursoslivresufpa@gmail.com, no período de 8 a 11 de janeiro de 2024. A solicitação deve incluir as cópias dos seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de residência atualizado (conta de luz ou telefone); comprovante(s) de renda familiar, entre outros documentos listados no edital, de acordo com a categoria do interessado ( estudante de graduação ou pós-graduação, estudantes com ensino médio completo e estudantes com bolsas acadêmicas). O resultado da seleção será divulgado no site dos CLLE até o dia 15 de janeiro.

Nivelamento

Caso o desejo seja ingressar no segundo nível dos cursos regulares de Inglês, Francês e Espanhol, o candidato deve realizar um teste de nivelamento, que é oferecido nos formatos on-line e presencial. As inscrições para o teste devem ser realizadas mediante o pagamento de uma taxa de R$20 (vinte reais) e preenchimento de formulário virtual. O formulário deverá ser impresso e entregue no período de 8 a 10 de janeiro, de segunda a sexta, das 9h às 15h, na Secretaria do CLLE.

Com duração máxima de 40 minutos, o teste de nivelamento vai avaliar as habilidades de leitura, vocabulário e gramática no idioma escolhido pelo candidato. Tanto na modalidade presencial quanto na on-line, o teste será realizado no dia 11 de janeiro e o resultado está previsto para ser divulgado a partir das 16h do dia 12 de janeiro.



Serviço:

Cursos Livres de Línguas Estrangeiras

Matrícula: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024

Aulas: de 19 de fevereiro a 29 de junho de 2024

Inscrições concurso de bolsas: 8 a 11 de janeiro de 2024

Inscrições teste de nivelamento: de 8 a 10 de janeiro de 2024