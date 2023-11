UFPA divulga resultado do Processo Seletivo EaD 2023

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou a divulgação do resultado do Processo Seletivo Especial para cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD) – PSE EaD UFPA 2023.3. O processo seletivo ofereceu 721 vagas em 32 cursos, e na primeira chamada, 714 estudantes foram classificados.

A seleção, realizada por meio da análise do Histórico Escolar do Ensino Médio, envolveu a média aritmética das notas obtidas em Português (Linguagens, códigos e suas tecnologias) e Matemática (Matemática e suas tecnologias), conforme avaliação de uma comissão designada pela Comissão Permanente de Processos Seletivos (COPERPS).

Os estudantes classificados devem agora ficar atentos à página do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC) para a convocação e realização do processo de Habilitação ao Vínculo Institucional.

Há também a possibilidade de reoferta das vagas não preenchidas, uma prática adotada pela UFPA em seus processos seletivos. Essa oportunidade permite que candidatos(as) aprovados(as), mas não classificados(as) em seus cursos iniciais, concorram a vagas em outros cursos que tenham disponibilidade. Caso a Reoferta de Vagas seja viável, as informações para adesão serão divulgadas na página do Centro de Processos Seletivos (CEPS).

O listão com os resultados está disponível no portal da UFPA (Clique aqui para conferir a lista). No site, os candidatos podem acessar para conferir o resultado e demais informações relevantes.