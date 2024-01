Enem 2023: Estudante de Ananindeua é uma das três notas máximas em redação no Pará

No Pará, três estudantes alcançaram a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2023. Um deles foi do município de Ananindeua: a jovem Yasmin Damasceno, de 19 anos. A estudante conta que demorou a acreditar que tinha conseguido mil pontos e, agora, sonha com o ingresso no curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal Rural da Amazônia.

"De primeira eu fiquei em choque, não estava nem acreditando. Eu perguntei pra minha mãe 'será que está errado?'. Eu chequei [o resultado] no meu celular, no da minha mãe e no do meu irmão para ver se estava certo. Eu já esperava uma nota boa, mas não nota mil."

VEJA MAIS

Yasmin já tinha feito vestibular anteriormente e ingressado no curso de Agronomia, mas descobriu que não era este o curso que ela queria. No ano passado, a jovem se determinou a estudar por conta própria, em casa, para fazer novamente a prova do Enem. Ela diz que, no começo, priorizava disciplinas exatas e que começou "tarde" a estudar para redação:

"Eu comecei minha preparação em agosto. Estava tecnicamente atrasada, em comparação com outras pessoas se preparando para o Enem, mas eu tenho uma boa base escolar boa. Eu comecei de fato a treinar a redação em agosto. Fazia de duas a quatro redações por semana, sempre corrigindo meus erros, analisando o que eu estava errando e praticando em cima do meu erro", detalha.

Depois de tirar a nota máxima na redação, um dos itens mais importantes do exame e determinante para o ingresso em muitos cursos, Yasmin se sente confiante de realizar o sonho do ensino superior:

"Eu quero ingressar na Ufra e ser veterinária, sempre foi meu sonho. Eu gosto muito de animais, desde criança. Eu busquei um curso que trabalhe com isso. Eu cheguei a cursar Agronomia, mas ele trabalha com animais de outro jeito, não cuidando deles. Já a Medicina não, ela cuida dos animais", explica.

Yasmin considera que o tema da redação do Enem 2023 não foi difícil e ela conseguiu se aprofundar na questão, trazendo reflexões e citações para o texto, o que avalia que colaborou para a nota.

Para quem vai fazer Enem em 2024, a jovem relaciona algumas dicas que ela mesma aplicou para alcançar tão bom resultado: "Uma dica que eu dou é estudar muito repertórios coringas de filósofos que você consegue usar em qualquer tema, como Thomas Hobbes, Zygmunt Bauman. Filósofos que têm citações que podem ser usadas em qualquer tema. Além disso, treinar bastante, fazer muitas redações, porque ela é algo que exige prática. Não é algo que dá para aprender só assistindo uma videoaula. Tem que praticar também, é isso que vai fazer o diferencial para sua nota".