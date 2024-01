BBB 24: Alane Dias usa blusa de Nossa Senhora de Nazaré no programa

Alane Dias não esconde o orgulho de ser paraense e a vontade de levar Belém do Pará para além das fronteiras, a começar pelo BBB 24. A bailarina passou a tarde desta quinta-feira (25) vestida com a camisa do Círio de Nazaré, que traz estampada a imagem da padroeira dos paraenses.

Vale destacar que Alane já comentou diversas vezes com os outros participantes sobre sua fé em Nossa Senhora de Nazaré e também sobre a festa do Círio, que acontece todos os anos em Belém, no segundo domingo de outubro. No último paredão que enfrentou, ela segurou um pedaço da corda do Círio durante o anúncio da eliminação de Vinicius.

Alane Dias acompanhou o Círio de Nossa Senhora de Nazaré em 2023 como promesseira da corda. Na época, a paraense pediu que “Nazinha” abençoasse sua entrada no reality show. “Aqui na corda do Círio, pedindo pra Nazinha abençoar minha ida pro Big Brother. Espero que dê tudo certo, confio nela”, escreveu.